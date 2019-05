La storia dell’attore Isaac Kappy | dal ruolo in Breaking Bad al tragico suicidio

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) (foto: Getty Images) La notizia che circola in queste ore è che un attore diBad,, sia morto suicida. In realtà l’interprete che si è tolto la vita all’età di 42 anni aveva partecipato solo a un episodio della serie tv prodotta da Amc, più precisamente nel primo episodio della seconda stagione. Aveva poi in curriculum altri piccoli ruoli in film come Thor e Terminator: Salvation ma la sua attività nel mondo del cinema e delle serie tv pare essersi fermata circa tre anni fa. A fare scalpore però sono soprattutto le modalità della sua morte e le sue vicende personali più recenti. Secondo quanto ricostruito dalla polizia di stato dell’Arizona, infatti, lunedì 13 maggiosi sarebbe gettato da un ponte della città di Bellemont per poi essere investito da un pick up. Alcune persone che si trovavano sullo stesso ponte avrebbero provato a trattenerlo ...

