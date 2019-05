Gioia Tauro | bidello uccide un gatto a bastonate davanti ai bambini | l’animale muore dopo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Invece di allontanare, come chiesto dal preside, ilche si era intrufolato in un’aula, un collaboratore scolastico lo ha colpito più volte con la scopa sotto agli occhi deilasciandolo morireun’ora di agonia. È accaduto nella scuola primaria Montale-Pettinalli di, in provincia di Reggio Calabria. A denunciare l’accaduto è stata la delegata degli Animalisti Italiani, Maria Antonia Catania, al Garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione Calabria Antonio Marziale, che l’ha resa nota. Attualità “Mark Caltagirone ha avuto un infarto”: la rivelazione in diretta a Storie Italiane di F. Q. “Quanto accaduto nella scuola – afferma Marziale in un comunicato – è da annoverarsi tra le denunce più raccapriccianti ...

