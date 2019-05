Boxe | tutto pronto a Minsk per la seconda edizione dei Giochi Europei | match in programma

sportfair

(Di venerdì 17 maggio 2019) Il torneo maschile sarà valido anche come Europeo EubC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche Ladeiavrà luogo a, in Bielorussia, dal 21 al 30 giugno. Il Torneo pugilistico maschile sarà anche valido come Europeo EubcC, mentre in quello femminile combatteranno solo le pugili delle 5 categorie olimpiche. La kermesse disi dipanerà lungoil periodo dei, iniziando il 21 giugno e concludendosi il 30. (Spr/AdnKronos)L'articoloper ladeiindal 21 al 30 giugno SPORTFAIR.

