Bella Hadid | bacio saffico con Lil Miquela

ilgiornale

(Di venerdì 17 maggio 2019) Francesca Galici Una è una delle modelle più pagate del mondo, l'altra è una delle influencer più seguite su Instagram. Tra loro unche ha fatto impazzire i social ma una delle due non esiste: Clavin Klein mette in campio il genio per l'ultima campagna #mycalvinsè una delle super top model più pagate del mondo, nonché una delle donne più belle in assoluto. La sorella di Gigi, un altro volto molto noto delle passerelle, è stata scelta da Calvin Klein per la sua ultima campagna pubblicitaria e fin qui non ci sarebbe nulla di strano, anzi. L'obiettivo del brand statunitense per questa campagna era quello di creare viralità e sembra che sia stato centrato a pieno. Assieme aè stata scelta una famosissima influencer, che sui social ha oltre 1.5 milioni di seguaci. Lei èSousa ma i più la conoscono come Liled è la ...

THINKINB0UTDUA : RT @sasiccepummarol: Bella Hadid si sta trasformando sempre di più in Barbara d’Urso - payiniallsbills : RT @sasiccepummarol: Bella Hadid si sta trasformando sempre di più in Barbara d’Urso - fvckinglola : RT @sasiccepummarol: Bella Hadid si sta trasformando sempre di più in Barbara d’Urso -