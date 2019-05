Bce dà ossigeno a Carige | ma le banche italiane respirano una brutta aria

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) In zona Cesarini (il termine scadeva oggi) la Bce ha concesso a Bancaulteriore tempo per trovare un Cavaliere Bianco che la salvi. Il nuovo termine non è ancora noto ma sicuramente sarà piuttosto avanti nel tempo, certo dopo le elezioni europee. Per il Governo gialloverde è una buona notizia: sbrogliare la matassa dell’istituto ligure prima del voto sarebbe stato, oltre che impossibile, politicamente rischioso.Ma le buone notizie per l’esecutivo in materia di credito finiscono qui, per almeno due ragioni, ambedue connesse in qualche modo alla politica. La prima è che a dispetto dei nomi di potenziali investitori che circolano in queste ore, dal fondo Blackstone a Warburg Pincus, è molto improbabile che alla fine perpassi la soluzione privata, per cui toccherà allo Stato, dunque al contribuente, intervenire con tutto ...

