Nuovo sit-in a Casal Bruciato contro lo sfratto di una 72enne | Raggi va dall' anziana

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 16 maggio 2019) La sindaca di Roma si è recata nel quartiere per far visita alla signora Maria Pia. Intanto, l'Ater ha fatto sapere in una nota che lo sgombero non era in programma

Skillandotcom : RT @Socialinnoteams: Il nuovo partner di SIT è #SurgiQ, un'azienda specializzata in soluzioni ad alta tecnologia in campo medico. Abbiamo i… - Socialinnoteams : Il nuovo partner di SIT è #SurgiQ, un'azienda specializzata in soluzioni ad alta tecnologia in campo medico. Abbiam… -