MotoGP | GP Francia 2019 | Marquez cerca l’allungo ma Dovizioso è pronto a reagire

MotoGP - ecco il Gp di Francia : dieci curiosità da conoscere sulla Ducati e sulla gara di Le Mans : dieci segreti del prossimo Gp di Le Mans, quinto appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGp Dopo aver concluso la prima tappa della lunga fase europea del Campionato Mondiale MotoGp con entrambi i piloti nella ‘top-five’ a Jerez (Spagna), il Ducati Team è pronto a tornare in pista a Le Mans (Francia) per il quinto round stagionale, in programma dal 17 al 19 maggio. Andiamo a scoprire 10 dati chiave sulla tappa francese: Il ...

MotoGP - GP Francia 2019 : domani le prove libere. Programma - orari e tv (17 maggio) : Manca ormai solo un giorno al via ufficiale del weekend di gara del Gran Premio di Francia 2019, quinta tappa stagionale del Motomondiale. Dal 17 al 19 maggio si scende in pista sul circuito Bugatti di Le Mans, versione ridotta del tracciato utilizzato per la 24 Ore automobilistica, per uno degli appuntamenti più affascinanti e attesi dell’intero calendario della massima categoria motociclistica al Mondo. Nella classe regina la classifica ...

MotoGP – Iannone ancora dolorante in Francia : “bisogna capire quanto il piede possa darmi fastidio” : Iannone ottimista e fiducioso per Le Mans: le parole del campione di Vasto alla vigilia del quinto round stagionale E’ tutto pronto a Le Mans per il quinto Gp della stagione 2019 di MotoGp: i piloti scenderanno presto in pista per le prime sessioni di prove libere del secondo round europeo, in Francia. Arriva in terra francese un po’ acciaccato Andrea Iannone, che a Jerez è stato protagonista di una brutta caduta che non gli ha ...

MotoGP - GP Francia 2019 : le previsioni meteo del fine settimana. Rischio pioggia concreto per le qualifiche - temperature basse per tutto il weekend : Il quinto appuntamento del Motomondiale è ormai alle porte, con il Gran Premio di Francia 2019 in programma da venerdì 17 a domenica 19 maggio in quel di Le Mans. La massima categoria motociclistica al mondo fa tappa sul leggendario circuito della 24 Ore per una delle tappe più affascinanti e storiche del calendario, spesso condizionata dal maltempo negli anni 2000. La pioggia ha infatti caratterizzato diverse edizioni della corsa transalpina, ...

MotoGP - GP Francia 2019 : tutte le dirette e le differite su Sky e TV8. Orari - programma e streaming : Nel weekend del 17-19 maggio si disputerà il GP di Francia 2019, quinta tappa del Mondiale MotoGP. Si correrà sul tracciato di Le Mans, un circuito tradizionale molto gradito ai centauri che sono pronti per l’ennesima battaglia in pista: si preannuncia una grande lotta perché questa pista potrebbe essere molto congeniale alle Ducati e alle Yamaha, pronte a rispondere alla Honda. Il programma è il consueto: prove libere il venerdì, ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Francia a Le Mans : Siamo giunti al quinto appuntamento del Mondiale MotoGP 2019: il Gran Premio di Francia. Sullo storico circuito di Le Mans i protagonisti della classe regina sono pronti per un capitolo di grande importanza nella storia di questa stagione. Da un lato il campione del mondo Marc Marquez proverà un primo colpo da ko nei confronti dei rivali che, da par loro, cercheranno di sfruttare un tracciato sul quale il Cabroncito non sempre è stato ...

MotoGP GP Francia 2019 - Valentino Rossi : “Pista che mi piace e punto al podio” : Nel weekend ritorna il Mondiale di MotoGP. Si gareggia in Francia a Le Mans e Valentino Rossi si presenta molto carico alla gara sul circuito francese. Il pilota della Yamaha è reduce da una gara sottotono in Spagna ad Jerez, dopo che era salito sul podio prima in Argentina e poi in Texas. Come riporta il sito Motorsport.com, Valentino Rossi ha parlato dei test svolti in Spagna e poi soprattutto del GP di Francia: “Il test di Jerez è stato ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Andrea Dovizioso - ora è tempo di attaccare. Ducati remissiva nelle ultime gare - occorre un cambio di ritmo per impensierire Marquez : Nonostante la vittoria nell’esordio stagionale in Qatar e il distacco attuale di soli tre punti da Marc Marquez, il Mondiale 2019 di Andrea Dovizioso può e deve prendere al più presto una piega differente se il forlivese vuole mantenere accese le speranze di tornare a diventare campione del mondo, a quindici anni di distanza dal suo unico successo targato 2004, in 125cc. Il podio argentino e il regalo di Marc ad Austin hanno parzialmente ...

MotoGP - buone sensazioni per Petrucci a Le Mans : “l’obiettivo è il podio - in Francia mi aspetto un passo avanti” : Il pilota ternano esprime le sue buone sensazioni per il Gp di Le Mans, chiuso l’anno scorso al secondo posto in sella alla Pramac Racing Il Gp di Le Mans rappresenta un appuntamento importante per Danilo Petrucci, che l’anno scorso riuscì a centrare un ottimo secondo posto in sella alla sua Pramac Racing. AFP/LaPresse Un grande biglietto da visita per il ternano che, intervenuto ai microfoni del sito ufficiale della Ducati, ha ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Valentino Rossi e il rebus Yamana. La pista di Le Mans può sorridere : Che Yamaha vedremo a Le Mans? Questa domanda non ce la poniamo solo noi ma, soprattutto, Valentino Rossi. Sarà una moto efficace come in Argentina e Stati Uniti, oppure difficile da gestire come a Jerez de la Frontera? Dopo un primo scorcio di campionato con risultati decisamente positivi, lo stop spagnolo non ha certo fatto sorridere il pilota di Tavullia. Nella tappa iberica, infatti, la M1 non ha mai risposto nella giusta maniera al nove ...

MotoGP in tv - GP Francia 2019 : come vederlo su Sky e TV8. Tutti gli orari e il programma del fine settimana : A due settimane di distanza dal weekend di Jerez, il Motomondiale 2019 si appresta ad approdare a Le Mans per il sesto appuntamento della sua stagione, quello del GP di Francia. In MotoGP, Marc Marquez ha ritrovato senza troppi problemi la via del successo sul circuito spagnolo, dopo lo scivolone accusato ad Austin, e si è immediatamente ripreso la testa del Mondiale. La battaglia è però molto accesa, con la Suzuki di Alex Rins in grande ascesa, ...

MotoGP - il Gp di Francia incombe : Valentino Rossi si allena nel suo ranch [FOTO] : Valentino Rossi impegnato in un allenamento nel suo ranch in vista del weekend di gara in Francia con la Yamaha “Training at the Motoranch“. Valentino Rossi ha commentato così la propria foto pubblicata oggi su Instagram. Il pilota della Yamaha si prepara ad un weekend di fuoco che lo vedrà impegnato nel Gp di Francia, dopo un inizio di stagione in MotoGp ricco di alti e bassi. La sua Yamaha non sembra ingranare le marce alte, ...

MotoGP - GP Francia 2019 : Jorge Lorenzo refrattario ai cambiamenti. Scarsa adattabilità alla Honda - confronto con Marquez impietoso : Jorge Lorenzo si potrà discutere per mille ragioni ma su una è inattaccabile: non ha paura di rischiare e mettersi in gioco. Nel breve volgere di tre anni, infatti, ha salutato la Yamaha per raggiungere la Honda, con due stagioni in casa Ducati. Un vero e proprio “ottovolante” per il maiorchino che ha dovuto rivoluzionare il suo stile di guida ben due volte, con moto completamente diverse l’una dall’altra. Un azzardo che ...

MotoGP - GP Francia 2019 : i precedenti di Andrea Dovizioso a Le Mans. Il forlivese a secco di vittorie nella classe regina : E dopo Jerez de la Frontera (Spagna) è la volta di Le Mans (Francia). Il Circus del Motomondiale dall’Andalusia si sposta dunque in terra transalpina, su parte di un tracciato che ha fatto e fa la storia. Ci si riferisce alla celebre 24 Ore ovviamente. Senza però divagare in discorsi riguardanti altre categorie, il quinto round iridato di MotoGP è accompagnato da una domanda che ci siamo posti con una certa ricorrenza nelle ultime ...