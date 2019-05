Juventus-Salah | ostacolo “Real” | primo contatto con i blancos

Juventus : due obiettivi in Premier League secondo Rai Sport - tra questi ci sarebbe Salah : La sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax è stata sicuramente pesante per la Juventus ed ha messo in evidenza alcuni limiti qualitativi di una rosa che ha bisogno di ulteriori giocatori di livello internazionale. La dirigenza bianconera dovrà però confrontarsi anche con i possibili problemi di Fair Play Finanziario, proprio per questo potrebbe essere costretta ad almeno un paio di cessioni eccellenti. Per quanto ...

Calciomercato Juventus - Salah avrebbe rotto con Klopp : possibile colpo per la Champions : L'ottavo scudetto vinto dalla Juventus è sicuramente un'impresa che rimarrà nella storia, ma che in questo momento ha un sapore agrodolce, a causa dell'eliminazione dalla Champions League. L'Ajax, infatti, ha mostrato tutti i limiti del calcio concepito da Massimiliano Allegri, un calcio troppo conservativo e sicuramente poco propositivo, rispetto a quello proposto dal tecnico del club olandese Ten Hag. La dirigenza bianconera, dunque, sta già ...

Juventus - Paratici vorrebbe Salah : possibili tre cessioni - fra queste quella di Pjanic : Dopo l'ufficialità della vittoria dell'ottavo scudetto di fila, il 37esimo della storia bianconera, la Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di rafforzare una rosa attesa al definitivo salto di qualità in Champions League. La delusione di Cristiano Ronaldo per l'uscita nei quarti di finale contro l'Ajax starebbe spingendo la dirigenza ad investire in maniera massiccia sul mercato al fine di supportare nel miglior modo ...

Juventus - CR7 chiede rinforzi. Da Salah a Zaniolo - ecco gli obiettivi : La Juventus è uscita malamente dalla Champions League, nonostante Cristiano Ronado. Lo stesso fuoriclasse di Funchal, confidandosi con la madre, avrebbe dichiarato: "Non posso fare i miracoli". L'ex attaccante di Real Madrid e Manchester United ora si aspetta rinforzi in vista della prossima stagione anche se Fabio Paratici dovrà stare molto attento ad operare sul mercato dato che il rosso in bilancio, frutto dell'investimento proprio su CR7, ...

Salah-Juventus - ora si fa sul serio : partner ideale per Ronaldo : SALAH JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, e come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani in maniera concreta su Salah. L’attuale attaccante del Liverpool potrebbe rappresentare il giusto rinforzo in vista della prossima stagione. Un attaccante totale, capace di attaccare […] More

Calciomercato Juventus - se Dybala va via fra i possibili sostituti anche Salah e Neres : Il Calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo. Con il campionato già in tasca e l’eliminazione dalla Champions che ancora brucia, i dirigenti bianconeri sono pronti a pensare al futuro. Nella prossima rosa con ogni probabilità non ci sarà Paulo Dybala, l’argentino in questa stagione ha deluso e nel 4-3-3 di Allegri proprio non riesce a trovare la giusta collocazione in campo. La cessione è sempre più vicina e tanti sono i nomi per ...

Salah-Juventus - Dybala libera l’egiziano : Paratici tenta il colpo : Salah-Juventus – La Juventus questa sera, alle ore 21, affronterà all’Allianz Stadium l’Ajax, per i quarti di finale di Champions League. La gara di questa sera, però, non sta distraendo la dirigenza in sede di calciomercato, visto che Fabio Paratici sta sondando dei possibili colpi estivi. L’arrivo di Mohamed Salah, dal Liverpool, comporterebbe l’addio di […] More

Salah-Juventus - indiscrezione dall’Inghilterra : pronta l’offerta di Paratici : Salah-Juventus – Mohamed Salah, attaccante del Liverpool, secondo i tabloid d’oltremanica potrebbe arrivare alla Juventus, in cambio di un bianconero. I bianconeri, in particolare il direttore sportivo Fabio Paratici, nella prossima sessione di calciomercato estiva potrebbero, quindi, accogliere l’egiziano che tanto bene sta facendo in queste stagioni. Secondo i tabloid inglesi, però, potrebbe finire nello scambio l’argentino Paulo Dybala. ...