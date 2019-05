Isola D’Elba | se piove per più di due ore non paghi l’albergo

meteoweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Soddisfatti o rimborsati: è il motto degli operatori turistici dell’d’Elba dove è in corso l’iniziativa chiamata ‘#ElbaNoRain‘. L’idea prevede il rimborso sul pernottamento a tutti i turisti che, per il mese di maggio, dovessero riscontrare più di due ore di pioggia durante il giorno. ‘iniziativa è stata annunciata nei gorni scorsi, durante un convegno sul tema ‘Vacanze sicure tra previsioni meteo e cambiamenti» svoltosi al teatro Flamingo di Capoliveri con l’organizzazione di ‘Visit Elba’ e ‘Meteo Expert’. «Nel triennio 2016 – 2018, tra aprile e maggio – ha spiegato Claudio Della Lucia, coordinatore della gestione associata per il turismo – si sono susseguite previsioni con più di 7 giorni di anticipo che segnalavano pioggia, ma in realtà nel 36% dei casi il meteo è stato smentito da weekend ...

