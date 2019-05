Genoa gli ultrà torneranno allo stadio contro il Cagliari

Cessione Genoa - il club è ufficialmente in vendita : Preziosi nomina un advisor [DETTAGLI] : Difficoltà in campionato, rischio retroCessione, tifosi da tempo in protesta contro Preziosi. L’ambiente in casa Genoa non è dei più tranquilli. Ma circa un’ora fa è stato emesso un comunicato in cui si evince che la società rossoblu è in vendita. Annunciato l’advisor che seguirà l’eventuale Cessione del club. Proprio la nomina di un advisor era una delle condizioni imposte dalla tifoseria in merito alla ...

Il Genoa vuole giocare in contemporanea gli ultimi due turni : si valuta richiesta alla Lega : Il Genoa sta pensando di chiedere alla Lega la possibilità di giocare gli ultimi due turni di campionato in contemporanea con le altre squadre in lotta per la salvezza. La prossima giornata, i rossoblu ospiteranno il Cagliari sabato alle 18 mentre l’Empoli se la dovrà vedere contro il Torino domenica alle 15. Nel frattempo, la tifoseria Genoana sta riempiendo i social di sfottò verso la Samp, sconfitta ieri in casa dall’Empoli ...

Serie A - l’Empoli risucchia tutti : incubo Genoa - a rischio persino Fiorentina e Cagliari. E il derby Bologna-Parma diventa uno spareggio : Si sono concluse le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, partite avvincenti nella 36^ giornata del campionato di Serie A. Clamoroso successo in trasferta per l’Empoli contro la Sampdoria, adesso è tutto riaperto per la zona salvezza, grandi motivazioni per la squadra di Andreazzoli, poca grinta invece per i blucerchiati, da sottolineare l’esultanza di alcuni tifosi della Sampdoria dopo la rete di Farias, il motivo ...

Pagelle Atalanta-Genoa 2-1 : voti - tabellino e Higlights del match : Pagelle ATALANTA GENOA – Cambia lo stadio per l’Atalanta ma non cambia il risultato per gli uomini di Gasperini. La Dea, eccezionalmente trasferita al Mapei di Modena per la ristrutturazione della propria casa, batte per 2-1 il Genoa e si garantisce almeno per una giornata il quarto posto in classifica. I nerazzurri superano momentaneamente in […] L'articolo Pagelle Atalanta-Genoa 2-1: voti, tabellino e Higlights del match ...

Genoa - Perinetti premiato dagli allenatori come miglior scout : ... Giorgio Perinetti, sarà il prossimo destinatario del premio 'Football Leader' , l'annuale riconoscimento assegnato dall'Associazione degli allenatori italiani ai protagonisti del mondo del pallone. ...

Napoli-Cagliari : VAR pasticcia sul rigore. Genoa-Roma - ok Mazzoleni : Napoli-Cagliari Posizione e non chiaro errore: VAR pasticcia sul rigore A prescindere dall'episodio finale, ma ovviamente ne parleremo, male anche il VAR Mariani,, in generale Chiffi conferma di non ...

Genoa-Roma 1-1 - occasione sprecata : gli highlights : Genova - Pareggio 'da brividi' tra Genoa e Roma, 1-1, per un punto che serve sicuramente più ai padroni di casa che ai giallorossi: i rossoblù hanno rimontato con Romero il gol di El Shaarawy proprio ...

Genoa-Roma finisce 1-1 - il rimpianto per il rigore della salvezza sbagliato da Sanabria | : Pareggio da brividi tra Genoa e Roma per un punto che serve sicuramente più ai padroni di casa che ai giallorossi. Sanabria sbaglia dal dischetto

Criscito massacrato dopo il pareggio con la Roma - il capitano del Genoa sbotta sui social : “avete rotto i coglioni!” [FOTO] : Criscito non ci sta: la risposta del capitano del Genoa dopo le critiche per il rigore non calciato contro la Roma Aria tesa in casa Genoa: i rossoblu hanno ottenuto oggi un pareggio contro la Roma, che sarebbe potuto diventare una vittoria nei minuti finali del match. Al 95′ infatti un rigore assegnato al Genoa ha dato la possibilità ai padroni di casa di avere la meglio sulla Roma, ma Mirante è riuscito a parare il tiro di ...

Genoa - Radu non ha dubbi : 'Voglio restare qui un altro anno' : Ionut Radu , portiere del Genoa , parla a Sky Sport dopo l'1-1 contro la Roma : 'È stata una partita piena di emozioni, sbagliamo se pensiamo solo al rigore di Sanabria. Dobbiamo concentrarci sulla prestazione, che secondo me è stata tra le ...

Genoa - Prandelli : 'Il rigore sbagliato? Sanabria ne avrà parlato con Criscito...' : Cesare Prandelli , allenatore del Genoa , parla a Sky Sport dopo il pareggio contro la Roma, partendo dal rigore sbagliato di Sanabria nel recupero che poteva dare la vittoria: 'I rigori si possono anche sbagliare. Sanabria se l'è procurato, ha preso la ...

Risultati Serie A diretta live - 35^ giornata : pari tra Genoa e Roma - si gioca Napoli-Cagliari [FOTO] : 1/20 Luciano Rossi/AS Roma/LaPresse ...

Genoa-Roma 1-1 - le pagelle di CalcioWeb : i due portieri i migliori in campo [FOTO] : 1/38 Foto Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse ...

