Finale coppa Italia | 5 arresti e 3 daspo tra ‘Irriducibili’ il computo totale dopo scontri

Ascolti tv - dati auditel : oltre 7 milioni per la Finale di Coppa Italia ma è record per Live non è la d’Urso : La finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7 milioni 297mila telespettatori e il 28.68% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2 milioni 911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica ...

Live-Non è la D'Urso - share da record contro la Finale di Coppa Italia : l'ultima impresa di Barbara D'Urso : Più di Barbara D'Urso può solo la finalissima di Coppa Italia. Si parla di share e delle cifre raccolte su Canale 5 da Live-Non è la D'Urso: 2.911.000 spettatori pari al 17.7% di share (Buonanotte Live, il segmento finale di sei minuti, ha raccolto 860.000 telespettatori 19,3% di share). Meglio di C

Finale coppa Italia : 17enne perde dito durante festeggiamenti : Roma – C’e’ un ferito nei festeggiamenti della coppa Italia di ieri sera vinta dalla Lazio allo stadio Olimpico di Roma contro l’Atalanta. È un ragazzo di 17 anni che, poco dopo la mezzanotte, ha perso una parte di un dito, in particolare una falange, nello scoppio di un petardo. L’episodio si e’ verificato in piazzale di Ponte Milvio. Sul posto e’ intervenuta la Polizia del commissariato di Primavalle. ...

Ascolti TV | Mercoledì 15 maggio 2019. In 7 - 3 mln per la Finale di Coppa Italia (28.7%) - Non è la D’Urso 17.7% : Pamela Prati e Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 15 maggio 2019, su Rai1 la finale di Coppa Italia Atalanta-Lazio ha conquistato 7.297.000 spettatori pari al 28.7% di share (qui gli Ascolti della finale 2018). Su Canale 5 – dalle 21.31 all’1.21 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.911.000 spettatori pari al 17.7% di share. Su Rai2 Dove eravamo rimasti ha interessato 1.335.000 spettatori pari ...

Finale coppa Italia : scontri tra ultrà e Polizia prima di Atalanta-Lazio : Roma – scontri tra tifosi e forze dell’ordine, con idranti in azione e lacrimogeni nei pressi di Ponte Milvio, a largo Maresciallo Diaz. Dagli ultras un fitto lancio di bottiglie verso gli agenti in tenuta antisommossa. Diversi i petardi esplosi. Una macchina della Polizia di Roma Capitale incediata nei pressi dello stadio Olimpico. Questo il primo bilancio dei danni degli scontri tra gli uomini del Reparto Mobile della Polizia e ...

Roma - tensioni fuori dall’Olimpico prima della Finale di Coppa Italia. Cariche e auto della municipale in fiamme : Scontri fuori dello stadio Olimpico tra tifosi laziali e Polizia prima della finale di Coppa Italia tra i biancocelesti e l’Atalanta. Le forze dell’ordine hanno utilizzato lacrimogeni e l’idrante per disperdere un centinaio di ultras che cercavano lo scontro con i bergamaschi. Nel corso dei disordini è stata data alle fiamme una macchina della Polizia municipale prima che fosse ripristinato l’ordine. ...

Ascolti TV | Social Auditel 15 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso in testa al Trend Topic supera la Finale di Coppa Italia : Social Auditel 15 maggio 2019: Live Non è la D'Urso primo programma sui Social. "Mark" (Caltagirone) tocca i 300.000 Tweet. Vittoria sorprendente per Barbara D’Urso. Nel mercoledì sera Social è Live non è la D’Urso ad avere la meglio sulla finale di Coppa Italia, Atalanta-Lazio. Per ...

Lazio - la Coppa Italia è tua - Milinkovic e Correa in gol : Atalanta ko solo nel Finale : L'Aquila vola alta nel cielo di Roma. Per la settima volta nella sua storia la Lazio conquista la Coppa Italia. Una gioia doppia per i biancocelesti che, come regalo supplementare, portano a casa anche la certezza di prendere parte alla prossima Europa League. Se nel 2013, ultimo trionfo in uno stor

