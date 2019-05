Europee | cresce l' ansia nella Lega Il Pd è più ottimista | nei 5 Stelle

Meloni vicinissima a Forza Italia Europee - cresce l'ipotesi sorpasso : I sogni a volte diventano realtà. Più si avvicinano le elezioni Europee del 26 maggio e più cresce la fiducia all'interno di Fratelli d'Italia tanto che l'ipotesi del clamoroso sorpasso su Forza Italia non è più solo un'utopia. "Se avessimo avuto altre due settimane di... Segui su affarItaliani.it

Sondaggi politici Europee : manca un mese e comanda Salvini - cresce il M5S - scende il PD : manca esattamente un mese alle elezioni europee. Dopo tante tornate elettorali in cui sono analizzati i voti di amministrative e regionali, si avvicina il momento in cui probabilmente si potranno valutare i responsi che potranno rappresentare proiezioni più attendibili rispetto agli indici di gradimento della politica messa in atto dalle forze che, attualmente, occupano il Parlamento. Non a caso si tratta di un evento atteso in maniera ...

Sondaggi politici - Elezioni Europee/ Governo litiga ma cresce : Lega 33% - M5s al 22% : Sondaggi politici verso le Elezioni Europee 2019: le intenzioni di voto premiano il Governo nonostante le liti furiose, Lega al 33%, M5s al 22%

“Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere” - l’appello al voto per le Europee dalla voce di una bambina : il video : A un mese dalle elezioni Europee, che nei Paesi membri si terranno tra il 23 e il 26 maggio, il Parlamento europeo ha diffuso un cortometraggio, firmato da Frédéric Planchon, che promuove il voto. La voce narrante è quella di una bambina, che simboleggia la nascita e la crescita delle nuove generazioni: “Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere”. L'articolo “Scegli il futuro in cui vuoi vedermi crescere”, ...

Elezioni Europee 2019 - cresce l’astensionismo : l’affluenza non supererebbe il 62% : Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'istituto Demopolis l'astensionismo per le europee del 26 maggio sarebbe in crescita: "Se la partecipazione al voto per le politiche si attesta intorno al 70%, Demopolis stima invece al 62% l’affluenza per le europee: 8 punti in meno, destinati ad incidere sulle percentuali del consenso ai partiti", ha detto il direttore Pietro Vento.Continua a leggere

Sondaggi elezioni Europee - continua a crescere la Lega : nettamente staccati M5s e Pd : Gli ultimi Sondaggi realizzati in vista delle elezioni europee confermano il trend delle ultime settimane, con la Lega nettamente in vantaggio su tutti gli altri partiti e circa dieci punti avanti rispetto a Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Rimane sopra il 10% Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia supera agevolmente la soglia di sbarramento.continua a leggere

Il patron del Papeete con Salvini alle Europee : «Farò crescere la Lega in Puglia» : Mi concentrerò solo sulla politica. E non mi piace perdere». Per cosa si batterà a Bruxelles? «Per la sicurezza e, forte della mia esperienza imprenditoriale, per il rilancio del Sud attraverso gli ...

Sondaggi elezioni Europee - tornano a crescere Lega e M5s : in calo il Pd : L'ultimo Sondaggio realizzato da Swg evidenzia una crescita dei due partiti di maggioranza: sono infatti in salita sia la Lega che il Movimento 5 Stelle. I pentastellati sorpassano nuovamente il Partito Democratico che viene registrato invece in leggero calo. Dietro rimangono stabili Forza Italia e Fratelli d'Italia.Continua a leggere

Sondaggi Europee 2019 di TP - Borrelli “Cresce disaffezione al voto” : Sondaggi europee 2019 di TP, Borrelli “Cresce disaffezione al voto” Il fondatore ed editore di Termometro Politico Gianluca Borrelli è stato ospite alla trasmissione di Coffee Break, andata in onda mercoledì 10 aprile 2019 su La7 e condotta da Andrea Pancani. Tra gli altri ospiti in studio, figuravano il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon (Lega), Laura Ravetto (Forza Italia), Gianfranco Librandi (PD) e Luca ...