Caro Jovanotti ma anche a te piacciono così poco le donne?

optimaitalia

(Di giovedì 16 maggio 2019) Jova e che cazzo.È proprio il caso di dirlo.E che cazzo, Jova.La faccenda del “siamo solo maschietti a fare musica”. O al limite del “sono solo maschietti a fare musica”, quella che in sostanza ha caratterizzato gli ultimi due Festival della Canzone Italiana di Sanremo, targati Ferdinando Salzano... scusate, targati Claudio Baglioni, e l'ultimo Concertone del Primo maggio Roma, a firma Massimo Bonelli di iCompany, due situazioni in cui lenon c'erano se non marginalmente, e comunque mai messe in evidenza, sembra essersi propagata come uno di quei virus che di colpo ci fanno diventare tutti zombie.A esserne colpitoun insospettabile, un artista che in genere si è sempre messo in evidenza per le sue aperture verso l'altro, per la curiosità con cui ha sempre approcciato le cose del mondo, per quella forma di filosofia, magari un po' pret-a-porter, certo, ma pur ...

Basilio93744483 : @gigliointi @Sellitti_MR Immagino tu l’abbia dedicata alla tua mamma che sicuramente ne sarà felice Jovanotti la de… - santapazienza95 : RT @Il_Vitruviano: E anche il caro Jovanotti lucra un po' di like facendo il troll di Salvini. Quale tristezza. Se non ci fosse, Salvini, b… - elimir73 : @dibellicomeme La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare ( Jovanotti) Buongiorno a te caro Mad ???? -