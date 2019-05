laragnatelanews

(Di martedì 14 maggio 2019) Dopo 12 stagioni e 279 episodi, “The Big” finirà giovedì 16 maggio, decisione arrivata nell’agosto 2018. In una dichiarazione congiunta, Warner Bros Television, CBS e Chuck Lorre Productions hanno dichiarato: “Siamo eternamente grati ai nostri fan per il loro sostegno a The Bignelle ultime dodici stagioni. Noi, insieme al cast, agli sceneggiatori e alla troupe, siamo estremamente riconoscenti per il successo dello show e miriamo a consegnare una stagione finale e un finale di serie, che permetterà a The Bigdi avere un finale epico“. La serie, che ha debuttato nel 2007, ha ricevuto 52 nomination agli Emmy e 10 vittorie fino ad oggi. Quando andrà in onda il suo episodio finale il prossimo 19 maggio, The Bigfinirà come la più lunga serie comedy più lungastoria della televisione, con 279 episodi da ...

