Esordio in Serie A di Gianluca Gaetano | festa in famiglia | poi la rissa con i vicini e la

(Di martedì 14 maggio 2019) Prima la gioia per l’inA ad appena 19 anni poi il dolore per la morte della nonna colta da malore dopo unacon idi casa insofferenti al frastuono. E’ successo al giovane talento del Napoli, calciatore che si sta mettendo in mostra con la primavera degli azzurri. Tutto è successo quasi in contemporanea, un segno del destino.entra in campo al posto di Callejon, nella palazzina del comune vicino Nola in cui abitano i familiari scatta la, fuochi d’artificio, musica ad alto volume. I, infastiditi chiamano i Carabinieri. La situazione degenera, volano insulti e forse anche qualche spintone, Nonna Carmela di 67 anni prova a sedare gli animi ma viene colpita da malore, inutili i soccorsi, è morta poco dopo.apprende la notizia dal tecnico Ancelotti e dal ds Giuntoli poi il ricordo: “mi hai ...

sscnapoli : Esordio in Serie A per Gianluca Gaetano; è il primo 2000 con la maglia del @sscnapoli ad aver giocato una partita n… - CalcioWeb : Esordio in Serie A di #GianlucaGaetano: festa in famiglia, poi la rissa con i vicini e la morte della nonna - apetrazzuolo : LUTTO - Gaetano, per la nonna malore durante i festeggiamenti per l'esordio di Gianluca In Serie A -