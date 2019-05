Taekwondo | Mondiali 2019 | i convocati dell’Italia ai raggi X Vito Dell’Aquila guida una

Taekwondo - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv : Da mercoledì 15 a domenica 19 maggio andranno in scena a Manchester i Mondiali 2019 di Taekwondo . Una rassegna iridata in cui gareggeranno oltre 900 atleti provenienti da 150 paesi differenti, divisi nelle otto classiche categorie di peso. I più forti del mondo si sfideranno sul tatami a caccia del titolo, ma questo evento sarà fondamentale anche nel percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che si tratta di un torneo di ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia - spiccano Vito Dell’Aquila e Daniela Rotolo : I Mondiali 2019 di Taekwondo si disputeranno a Manchester (Gran Bretagna) dal 15 al 19 maggio, la rassegna iridata metterà in palio punti pesantissimi per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’Italia sarà presente alla manifestazione con 13 azzurri che cercheranno di mettersi in luce nell’appuntamento più importante della stagione, ci affideremo in particolar modo a Vito Dell’Aquila (54 kg) e a Daniela Rotolo (67 ...

Taekwondo - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Il calendario internazionale del Taekwondo sta per entrare nel vivo. La prossima settimana andranno infatti in scena a Manchester, in Inghilterra, i Mondiali 2019, in programma da mercoledì 15 maggio a domenica 19 maggio. La rassegna iridata metterà di fronte gli atleti migliori al mondo e rappresenterà un appuntamento di fondamentale importanza per il percorso di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti gareggeranno nelle sedici ...