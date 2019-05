Rage 2 - recensione

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Attraverso la testimonianza di Jason Vandenberghe, direttore creativo di For Honor, un recente documentario disponibile sulla piattaforma Netflix ha toccato in alcuni frangenti il tema dell'effettiva pericolosità dello sviluppo di nuove IP, in un mercato in cui l'85% dei videogiochi di maggior successo è composto, di fatto, da seguiti. Questo tipo di operazioni commerciali sono così apprezzate dai publisher poiché finiscono inevitabilmente col suscitare risposte molto positive dall'utenza, che ad anni di distanza reagisce con forte entusiasmo all'eventualità di poter tornare a mettere le mani su una serie ormai quasi dimenticata.Esempi concreti di questa dinamica sono2, in uscita il 14 maggio su PC, PS4 e Xbox One, e Borderlands 3, due franchise che condividono nella quasi totalità la loro ambientazione e che torneranno sul mercato nel 2019, a pochi mesi di distanza. Se ...

Tanzen : Rage 2, la mia recensione della versione ITA, senza voto: - Eurogamer_it : Avete portato l'impermeabile? #Rage2 @idSoftware @RAGEgame #recensione -