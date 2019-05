L’intesa tra Orbán e Trump ha due nei E’ sempre così coi sovranisti “me first!”

I diplomati magistrali contestano L’intesa tra il governo e i sindacati : I diplomati magistrali hanno sempre lamentato un disinteresse generalizzato per la loro condizione. I sindacati tradizionali non si sono mai schierati con decisione al loro fianco nella questione che li ha visti coinvolti dopo i pronunciamenti del Consiglio di Stato. La soluzione del concorso riservato non è stata in grado di tutelare le posizioni di chi non aveva il servizio minimo per l’accesso o per chi lo aveva maturato presso le ...

Vitalizi - c’è L’intesa tra Stato e Regioni : tagliati anche quelli dei consiglieri : Stato e Regioni trovano l’accordo per il taglio dei Vitalizi dei consiglieri. Come già succede per i parlamentari di Camera e Senato, anche agli eletti regionali sarà applicato il metodo contributivo per tutti gli assegni, diretti, indiretti e di reversibilità. “È stata raggiunta l’intesa. È un risultato storico che mette fine a benefici odiosi ormai anacronistici”, ha annunciato il ministro per le Autonomie Erika Stefani al ...

Il governo lima L’intesa tra Genova e Pechino. Si parte con la nuova diga : Nel memorandum definitivo approvato dalla presidenza del Consiglio si parla di «gestione di iniziative di cooperazione su progetti specifici»