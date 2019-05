F1 | Antonio Giovinazzi continua a non ingranare Serve una scossa immediata per meritare

VIDEO Antonio Giovinazzi - GP Spagna 2019 : “I risultati arriveranno presto - la pista la conosco bene” : Antonio Giovinazzi non ha ancora raccolto un punto nel Mondiale 2019 di Formula 1, ma il pilota italiano è molto fiducioso per le prossime gare e già a partire dal Gran Premio di Spagna vuole ottenere finalmente un buon risultato. Giovinazzi è stato bravissimo in qualifica a Baku, portando la sua Alfa Romeo in Q3. Queste le sue parole a Sky Sport alla vigilia del fine settimana spagnolo. VIDEO Antonio Giovinazzi SUL GP Spagna ...

Formula 1 – Il Gp di Monza è salvo - tutta la gioia di Antonio Giovinazzi : “rappresenta il Paradiso! Preparate le bandiere” : tutta l’emozione di Antonio Giovinazzi dopo il rinnovo del Gp di Monza fino al 2024: le parole del pugliese dell’Alfa Romeo sui social Il Gran Premo di Monza è salvo: ieri la comunicazione ufficiale dell’accordo trovato tra Aci e Liberty Media. Un importante traguardo per l’Italia, che vedrà ancora sfrecciare sul circuito brianzolo le monoposto della Formula 1 almeno fino al 2024. La comunicazione di ieri non può ...

Antonio Giovinazzi - GP Azerbaijan 2019 : “Mi aspetta una gara difficile ma posso rimontare” : Antonio Giovinazzi avrebbe desiderato un inizio di stagione nel Mondiale di Formula Uno decisamente diverso. Il 25enne nativo di Martina Franca, alla prima vera occasione da pilota titolare con l’Alfa Romeo Racing, nei primi tre round non ha ottenuto punti, classificandosi in quindicesima posizione in Australia e in Cina e in undicesima in Bahrein. Riscontri che contrastano fortemente con ciò che è stato capace di fare il compagno di ...

Formula 1 – Giovinazzi dimentica la Cina - Antonio fiero di correre con Raikkonen : “ecco cosa vuol dire avere Kimi come compagno” : Antonio Giovinazzi carico e motivato per il Gp di Azerbaijan: le parole del pilota pugliese dell’Alfa Romeo nella conferenza stampa di Baku E’ iniziato un nuovo weekend di gara della Formula 1: i piloti sono pronti a Baku per scendere in pista per il Gp dell’Azerbaijan, in programma domenica pomeriggio. Reduce da tre gare non proprio positive, Antonio Giovinazzi è pronto per una nuova sfida, la quarta della stagione, in ...

F1 - GP Azerbaijan 2019 : Antonio Giovinazzi penalizzato di 10 posizioni in griglia di partenza. Sostituita la centralina del motore : Non inizia nel migliore dei modi il weekend a Baku (Azerbaijan), quarto appuntamento del Mondiale 2019 di Formula Uno, per il nostro Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing infatti sarà penalizzato di dieci posizioni in griglia di partenza per la sostituzione della centralina della Power Unit su entrambe le C38, adeguandosi a quanto disposto dalla Ferrari al via del precedente round in Cina a Shanghai. La scuderia di ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Ho bisogno di tempo - devo recuperare due anni senza gare” : Di sicuro non è stato un inizio da incorniciare per Antonio Giovinazzi. Il pilota italiano dell’Alfa Romeo Racing, nei primi tre round del Mondiale 2019 di F1, non ha raccolto punti, concludendo in 15esima posizione in Australia e in Cina, e in undicesima in Bahrein. Al contrario di quanto fatto dal suo compagno di squadra Kimi Raikkonen, settimo nella classifica iridata dei piloti con 12 punti all’attivo, il nostro portacolori ha ...

Antonio Giovinazzi F1 - GP Cina 2019 : “Devo migliorare in qualifica. Avere Raikkonen nel team può velocizzare il mio processo di crescita” : Fino ad ora non è stato il migliore degli inizi per Antonio Giovinazzi nel Mondiale 2019 di Formula Uno. Il pilota nostrano, alfiere dell’Alfa Romeo Racing, non ha ottenuto punti ed ha dovuto fare i conti con le difficoltà del suo primo anno da racing driver titolare nel Circus. Il confronto impietoso con il più esperto finlandese Kimi Raikkonen (con 10 punti all’attivo) e il non riuscire a massimizzare la prestazione della C38 sono ...

VIDEO Antonio Giovinazzi F1 - GP Bahrein : “Non abbiamo neanche tantissimi dati per il long run” : Antonio Giovinazzi va subito fuori nelle qualifiche del GP del Bahrein di F1. Il pilota italiano parla così ai microfoni di Sky Sport a fine giornata: “Ieri sera noi abbiamo fatto due giri, quindi non avevamo tantissimi dati. Non abbiamo neanche tantissimi dati per il long run, perché ieri non l’abbiamo fatto“. VIDEO INTERVISTA Antonio Giovinazzi roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere ...

Antonio Giovinazzi - F1 GP Australia 2019 : “Una prima gara difficile - condizionata dal problema all’ala” : Non è iniziata nel migliore dei modi l’avventura nel Mondiale 2019 di F1 per Antonio Giovinazzi. Il pilota dell’Alfa Romeo Racing non è andato oltre il 15° posto finale nel GP dell’Australia, prima prova del campionato. Una prestazione condizionata anche dal danno all’ala della sua C38 che lo ha rallentato nel primo stint, rendendo poco guidabile la monoposto italo-svizzera. “Una prima gara difficile per me. Guidare ...