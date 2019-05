DOOM Eternal si mostra in un nuovo ed intenso video gameplay

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Nelle scorse ore è apparso online undedicato alla versione Google Stadia (piattaforma di Google pensata per il gaming in streaming) di. Si tratta di una demota da id Software durante un panel dedicato a Google Stadia, alla scorsa GDC.Come riporta Play Crazy Game, la parte deldedicata aldel titolo dura circa 2 minuti e vanta una risoluzione di 1920×1080 (ovvero 1080p) e 60 FPS. Oltre al solito mix di sangue e proiettili, ilmette inl'alta mobilità di cui il protagonista è dotato in questocapitolo, infatti il nostroGuy sarà in grado di effettuare dei doppi salti ed una serie di manovre con cui sarà in grado sia di macellare i vari demoni ma anche di raggiungere alcune aree segrete. Prima di lasciarvi al(la parte oggetto di questa news inizia al minuto 40:33) vi ricordiamo che potete registrarvi ...

