Davide Vettori a The Voice 2019 | chi è | biografia e vita privata

(Di lunedì 13 maggio 2019)a The: chi è,Durante il terzo appuntamento con le Blind Audition di The, andato in onda martedì 7 maggio, si è esibito sul palco del talent di Rai 2 anche. Ecco lae ladel concorrente dello show condotto da Simona Ventura. Chi ènasce a Treviso nel 1981. Fin da bambino si appassiona alla lettura e alla scrittura, soprattutto di racconti e poesie. Durante l’adolescenza, scopre di essere attratto dal mondo tecnologico e prova a fonderlo con un’altra sua passione: la musica. Inizia quindi a suonare con i sintetizzatori, diventando un vero studioso della materia. Senza abbandonare la scrittura,comincia quindi a scrivere e a produrre brani, il tutto in veste elettronica. Con questo suo stile molto particolare, riesce a produrre ...

