Superbike – Niente Gara-2 ad Imola | la pioggia incessante costringe la Direzione Gara ad

(Di domenica 12 maggio 2019) Laannulla-2 del Gp didi: il maltempoa cancellare tutte le attività sul circuito italiano Dopo un weekend all’insegna di Rea e della Kawasaki, il maltempo arriva spietato ada favore della Ducati. Unasi è battuta sull’Autodromo dindo laad annullare-2 dell’appuntamento italiano di. “Abbiamo corso anche in condizioni più pericolose. Ma qui la situazione è diversa. Già sull’asciutto le condizioni sono pericolose, ma sul bagnato è ancora peggio. Ogni volta che è caduto un pilota hanno esposto la bandiera rossa. Cosa facciamo, mettiamo bandiere rosse in continuazione? Per me è troppo rischioso”, ha affermato Bautista. Il Gp disi conclude dunque senza disputare la-2: appuntamento adesso a Jerez de la Frontera, con Bautista ancora ...

