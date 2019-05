Salvini paragona le Europee a un referendum Di Maio | L' ultimo a parlarne è

agi

(Di domenica 12 maggio 2019) Nuovo botta e risposta a distanza tra Luigi Die Matteo. Il ministro dell'Interno su un palco di Sanremoil voto dellead un "tra la vita e la morte". Il titolare dello Sviluppo Economico replica a strett giro da San Giovanni Rotondo: "l'che ha parlato diè stato Renzi, e non gli è andata bene". Chiudendo il suo comizio a Sanremo in mattinata aveva detto: "Il 26 maggio sarà un, non saranno elezioni. Sarà unfra la vita e la morte, fra il futuro e il passato". "I dati ad oggi dicono che 4 italiani su 10 non vanno a votare il 26 maggio, ma vanno al mare o in montagna o in campagna: io vi chiedo di fare fatica con me in questi 14 giorni, per cambiare l'Europa che entra nei nostri negozi riempiendoci di schifezze e cancellando i nostri prodotti e lasciandoci soli nella lotta al ...

