Red Dead Redemption 2 | la versione PC appare nel curriculum di un ex sviluppatore Rockstar

Un gruppo di giocatori di Red Dead Redemption 2 ha ricreato la banda di Van der Linde nella modalità online : Giocando nella modalità online dell'acclamato Red Dead Redemption 2 potrebbe capitare di imbattervi in quella che sembra la famigerata banda di Van der Linde (che i fan del titolo Rockstar conoscono molto bene). No, non si tratta di un errore bensì di un gruppo di giocatori reali che ha pensato di ricreare il gruppo.I colleghi di Eurogamer.net si sono messi in contatto con JP_Doctor (Jamie), per avere qualche informazione circa le attività della ...

Alla realizzazione di Forza Motorsport 8 parteciperanno sviluppatori già al lavoro su GTA 5 - Red Dead Redemption 2 - Assassin's Creed e Battlefront : Come segnala Fullthrottlemedia.co.uk, il team di Turn 10 si sta espandendo per la realizzazione del prossimo Forza Motorsport 8.Lo studio lavorerà al nuovo episodio della serie insieme a sviluppatori già al lavoro su titoli del calibro di GTA 5, Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed e Battlefront.Le paole dell'art director Scott Lee confermano le grandi ambizioni per Forza Motorsport 8: "il mio art team include veterani e lead artist che hanno ...

I giocatori di Red Dead Online Beta che raggiungeranno il rango 10 questa settimana riceveranno un bonus da 100 RDO$ : Se siete tra coloro che sono impegnati nella componente Online di Red Dead Redemption 2, Red Dead Online, abbiamo delle interessanti notizie poi voi.Rockstar ha annunciato attraverso un comunicato stampa ufficiale alcune novità.questa settimana è ancora disponibile un carico speciale di articoli a tempo limitato nel catalogo Wheeler, Rawson & Co.:Leggi altro...

Uscita di GTA 6 insegue Red Dead Redemption 2 : sarà l’open world più grande di sempre? : L'Uscita di GTA 6 è uno degli argomenti più caldi per tutti gli appassionati della saga di Grand Theft Auto. Così come per la community di videogiocatori più in generale, che da sempre apprezza le opere - "criminali" e non - dei talentuosi sviluppatori di Rockstar Games. Il titolo non vedrà di certo la luce a breve, ma il debutto di Red Dead Redemption 2 ha permesso alla compagnia di concentrare tempo e risorse proprio sul sesto capitolo ...

Trucchi Red Dead Redemption 2 : Rockstar Games ci ha regalato l’ennesimo capolavoro, Red Dead Redemption 2. Gli appassionati ricorderanno bene il primo capitolo della saga. Il nuovo capitolo è un open world. Ci ritroveremo ad esplorare una delle mappe più grandi mai viste fino ad ora che ci costringerà a passare molto più di 60 ore nel vecchio West, per questo consigliamo di esplorarla il più possibile a piedi o a cavallo, perché è davvero un capolavoro. Non tutti gli ...

Continua a stupire Red Dead Online : tutti i nuovi contenuti in uscita oggi 17 aprile : Rockstar Games sta facendo con Red Dead Online quello che è già riuscita a fare, negli anni, per il "cugino" Grand Theft Auto Online. Come per il multiplayer di GTA 5, anche per l'esperienza Online legata all'acclamatissimo Red Dead Redemption 2 - già disponibile su PlayStation 4 e Xbox One - la R stellata si sta impegnando a mettere sul piatto nuovi contenuti a getto continuo. L'obiettivo è quello di arricchire ed ampliare un'esperienza di ...

Red Dead Online : disponibile un nuovo Pacco di scorte - bonus in modalità Resa dei conti - Gare e molto altro : Grazie al comunicato stampa ufficiale condiviso da Rockstar, apprendiamo le novità introdotte nella componente Online dell'apprezzato Red Dead Redemption 2, Red Dead Online.Questa settimana, accaparratevi un Pacco di scorte in Red Dead Online. Include una selezione di tonici potenti. Potete trovarlo presso la cassetta di sicurezza dell'accampamento o in qualsiasi ufficio postale. Aggiornamenti del Catalogo Leggi altro...

In The Walking Dead 10 sarà Judith la vera eRede di Carl? Importante contratto per la piccola Cailey Fleming : Tutor a disposizione, spostamenti pagati, cinque per cento del merchandising netto per qualsiasi cosa riguardi il suo personaggio e 250mila dollari, questi sono alcuni dei dettagli dell'Importante contratto portato a casa da Cailey Fleming per The Walking Dead 10. A parte l'interesse che possa esserci su questi lauti guadagni, sembra proprio che da questo si evinca che la piccola Judith sarà ancora parte integrante della serie nonostante ...

Videogiochi : Italian Game Awards - trionfa Red Dead Redemption 2 : Tre premi all'avventura western sviluppata da Rockstar Games. A "God of War" vanno il Game design e il People's choice Awards. Riconoscimenti anche a Microsoft e Nintendo

Red Dead Redemption 2 : termina la battaglia legale tra Rockstar e Pinkerton : Come probabilmente saprete, tempo fa Red Dead Redemption 2 e Rockstar sono stati coinvolti in una battaglia legale per l'uso del nome "Pinkerton". Nello specifico, il gruppo noto come Pinkerton Consulting & Investigations mandò una lettera di diffida a Rockstar Games e Take-Two Interactive, poiché riteneva che il loro badge Pinkerton Detective era stato usato senza permesso all'interno del gioco.Inoltre, la società disse che il loro nome era ...

Italian Video Game Awards 2019 : Red Dead Redemption 2 è il Game of the Year - Detroit fa man bassa di premi e tutti gli altri vincitori : Nella serata di ieri si sono tenuti gli Italian Video Game Awards 2019 ovvero l'evento annuale promosso da AESVI - l'associazione che rappresenta il settore dei Videogiochi in Italia e organizza l'evento. Gli Oscar Italiani del Videogioco si sono arricchiti con un presentatore d'eccezione come Pierluigi Pardo. Il celebre giornalista e volto televisivo Italiano, che negli ultimi anni ha fatto compagnia a tanti Videogiocatori con le sue ...

Nuovo gioco in stile GTA 5 e Red Dead Redemption 2 dal creatore di Sekiro e Dark Souls? : Il mondo videoludico ha accolto GTA 5 e Red Dead Redemption 2 con grandissimo entusiasmo. Proprio come ha fatto nelle ultime settimane con Sekiro Shadows Die Twice. Disponibile dallo scorso 22 marzo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'ultimo titolo realizzato da Hidetaka Miyazaki e dalla sua From Software è non solo un capolavoro action a tutto tondo, ma anche una produzione poligonale dall'elevatissimo livello di difficoltà. Addirittura più ...

