Maltempo Puglia | Coldiretti | “Danni in campagna dalla pioggia di primavera”

meteoweb.eu

(Di domenica 12 maggio 2019) ”La bufera di vento nei giorni di Pasqua e Pasquetta ha arrecato gravi danni ai vigneti in provincia di Bari, sempre ad aprile una grandinata di inusitata violenza in provincia di Taranto ha colpito oliveti e vigneti, compromettendone in alcuni casi i germogli. Per non parlare della grandinata che ha danneggiato le produzioni e finanche le serre in provincia di Lecce con campi e strade praticamente imbiancati e pericolose lastre di ghiaccio che hanno reso impraticabili i percorsi nelle aree rurali. Oggi si teme per le ciliegie, la cui raccolta ha subito una battuta d’arresto per le forti piogge, con il rischio che il prodotto delicatissimo ne risenta”. La denuncia è di Savino Muraglia, presidente di. Bombe d’acqua, raffiche di vento fino a 120 chilometri orari e grandinate killer hanno caratterizzato la ‘maledetta primavera’ 2019 che ...

FI69interista : Oh perbacco che #grandine in #Texas ... ?? @brymeteo #meteo #MALTEMPO @Emergenza24 @3BMeteo @wwwmeteoit… - Paolo885 : “Oggi maltempo forte su Italia centrale e versante adriatico dal confine tra Romagna e Marche in modo più marcato… -