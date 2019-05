Beccato senza biglietto | aggredisce il controllore | poi ferisce il militare

ilgiornale

(Di domenica 12 maggio 2019) Federico Garau Coltodal dipendente di Rete ferroviaria italiana, il nigeriano lo ha aggredito, ferendo poi nella colluttazione successiva un appuntato scelto fuori servizio intervenuto per difendere la vittima Paura a bordo del convoglio operativo lungo la tratta Nocera Inferiore-Cava de'Tirreni (Salerno), dove uno stranieroha dato in escandescenze aggredendo un dipendente di Rete ferroviaria italiana. Quando infatti è arrivato anche il turno del nigeriano I.G. di esibire il proprio titolo di viaggio alche lo richiedeva, l'africano si è invece innervosito e lo ha attaccato. In soccorso della vittima è intervenuto un carabiniere in abiti civili, l'appuntato scelto Salvatore Orleto, che stava raggiungendo proprio Cava de' Tirreni per prendere servizio. Inutile il tentativo da parte deldi riportare ordine: l'aggressività ...

