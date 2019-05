Al Salone del Libro “Odino c’è”

Il cortile del Libro. Altaforte va in scena fuori dal Salone - presidiato dagli antifascisti : Fascismo e antifascismo, sovranisti e antisovranisti. Al Salone del Libro di Torino non si va oltre questo scontro da cortile. fuori dal Salone ci sono gli esclusi, Altaforte e Chiara Giannini, autrice del libro intervista su Matteo Salvini, che arriva a dire di subire “una restrizione della libertà come gli scampati ai campi di concentramento”. Dentro il Salone una sorta di presidio antifascista, con Roberto ...

Salone del libro - l’autrice dell’intervista a Salvini va allo stand Feltrinelli per protesta : visitatori cantano “Bella ciao” : A Torino, Chiara Giannini, l’autrice del libro intervista a Matteo Salvini, si è presentata al Salone del libro di Torino come segno di protesta nei confronti dell’estromissione della casa editrice Altaforte, vicina a Casapound. allo stand della Feltrinelli, la giornalista ha esibito il proprio volume ricevendo come risposta un coro “Bella ciao”intonato da alcuni visitatori. In mattinata Giannini aveva presentato il libro in un hotel del ...

Jovanotti superstar al Salone del libro di Torino con “Il gioco del mondo” : Al via nella Sala Oro del Salone Internazionale del libro, al Lingotto di Torino, l'incontro tra Jovanotti e lo scrittore Giordano Meacci. Non a caso il tema di quest'anno del Salone è "Il gioco del mondo", dal capolavoro di Julio Cortàzar, che è anche il titolo di un brano di Jova contenuto nell'album "Safari".Continua a leggere

Salone del Libro - la libertà d’espressione finisce quando attacca i principi della Costituzione : La vicenda della casa editrice Altaforte esclusa dal Salone del Libro di Torino 2019 ha riportato l’attenzione sulla libertà di espressione e libertà di stampa. La nostra Costituzione garantisce la libertà di esprimersi con ogni forma o mezzo, escludendo ogni forma di censura. Proprio i nostri padri Costituenti hanno voluto garantire la libertà di espressione, difendendola quale fondamento della democrazia, anche a costo del pericolo di ...

Salone libro Torino - Roberto Saviano : “Il populismo è il male della banalità” : In una partita a scacchi con i populisti chi vincerebbe? Per la giornalista e attivista turca Ece Temelkuran c'è ancora una speranza, ma ci vuole tanto impegno. Ne ha parlato con lo scrittore Roberto Saviano al Salone del libro di Torino presentando così il suo nuovo saggio, "Come sfasciare un paese in sette mosse".Continua a leggere

Salone del Libro - Caselli a Gomez : “Celebrazioni per Andreotti in Senato? Forma perversa di masochismo istituzionale” : “Le celebrazioni per Giulio Andreotti in Senato? Una perversa Forma di masochismo istituzionale“. Lo ha detto l’ex magistrato Giancarlo Caselli, intervistatoal Salone del Libro di Torino da Peter Gomez, direttore del Fatto.it e conduttore di “La Confessione” (Loft produzioni). “Il 7 volte presidente del Consiglio Andreotti è stato dichiarato colpevole e penalmente responsabile per aver commesso dino alla primavera del 1980 il ...

Strappi e spaccature interne. Nel salotto del Salone è rissa - : Luigi Mascheroni Grande scontento per il caso Altaforte. Organizzatori torinesi infuriati con la direzione «romana» di Lagioia I l Salone di Torino aveva appena smesso di litigare con Milano, città che voleva scippargli la titolarità della Repubblica del libro, e adesso si ritrova ai ferri corti coi romani... Le chiamano guerre geo-culturali. Secondo giorno al Lingotto e - salvata la manifestazione dai nemici esterni, più immaginari ...

Il Salone del libro è iniziato dopo le polemiche : prevista alta affluenza nel weekend : Il salone internazionale del libro di Torino non aveva avuto un inizio molto piacevole: il giorno prima dell'inaugurazione (mercoledì 8 maggio) infatti, il presidente della Regione Sergio Chiamparino e la Sindaca di Torino Chiara Appendino avevano comunicato di aver rescisso il contratto con la casa editrice altaforte e che, quindi, questa non sarebbe stata presente tra gli altri stand. L'iniziativa, che da anni porta a Torino anche molti ...

Andora - anteprima Ag Noir al Salone del libro di Torino per far conoscere il territorio : E' iniziato con un ricordo dello scrittore Andrea G Pinketts da parte del Sindaco Mauro Demichelis, l'anteprima del Festival AG Noir di Andora al salone del libro di Torino. Credendo nel binomio ...

Che aria tira al Salone del libro di Torino dopo il caso Altaforte : Gli spazi dell’Oval al Salone del libro 2019 (foto: Paolo Armelli/Wired) Torino – Cosa è rimasto della polemica fascismo-antifascismo che ha animato i giorni precedenti al Salone del libro 2019, sfociata nell’esclusione dell’editore Altaforte, ora che la manifestazione ha aperto i battenti giovedì 9 maggio? Poco niente, a quanto pare. Minacce di vie legali e pietose foto di stand mai allestiti a parte, gli echi della bagarre ...

Salone del Libro - ZeroCalcare : “Scelta logica escludere Altaforte. I neofascisti hanno accoltellato i miei fratelli” : “Mi sembra che la vicenda si sia conclusa bene con la scelta più logica”. Michele Rech, alias ZeroCalcare, è arrivato al Salone del Libro dopo la scelta di escludere dalla kermesse la casa editrice Altaforte vicina a Casapound. Politica | Di F. Q.. Salone Libro Torino, Salvini: “Escluso Altaforte? E’ censura”. Di Maio: “Polacchi provoca. Costituzione è antifascista” ...