Spazio | Saccoccia | “Forte supporto dell’asilo alla missione di Luca Parmitano”

(Di sabato 11 maggio 2019) “L’Agenzia Spaziale Italiana supporta fortemente la” Beyond dell’Esa che “Parmitano si appresta a portare in orbita” il prossimo 20 luglio. A sottolinearlo è il neo presidente dell’Asi, Giorgio, parlando all’incontro al centro Italiano Esrin dell’Esa, oggi a Frascati,presenza del direttore generale di Esa, Jan Woerner.ricorda che “Parmitano porterà sulla Iss sei esperimenti targati Italia, test gestiti e coordinati da Agenzia Spaziale Italiana attraverso il lavoro di Università, industrie e centri di ricerca”. “Ringrazio l’Esa, l’industria e la ricerca italiana per la” Beyond, aggiunge. Questi esperimenti, “aiuteranno l’Italia ad essere sempre più protagonista ” nelle attività spaziali, prosegue il neo presidente ...

