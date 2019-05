Olivero | ' Allegri ha chiesto di vendere Cancelo | alla Juve questa cosa non è piaciuta'

Blastingnews

(Di sabato 11 maggio 2019) Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi in questi giorni è l'incontro fra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano, confronto che dovrebbe avvenire settimana prossima. Probabilmente in tale occasione si definirà il futuro della panchina bianconera. Le indiscrezioni a tal riguardo sulla permanenza o meno del tecnico toscano sono contrastanti: alcuni media infatti sostengono che lantus si affiderà ad un nuovo tecnico, altre fonti parlano invece di una permanenza sicura, almeno fino al 2020, per Massimiliano. A tal riguardo ha parlato anche il noto giornalista sportivo Giovan Battista, che a Sky Sport, ha lanciato una notizia molto interessante....

AntonellaCica : RT @jason05_: SKY: La Juve resterà con Allegri solo se non trova una soluzione con Guardiola o con Conte (GB Olivero) - davideinno85 : RT @jason05_: SKY: La Juve resterà con Allegri solo se non trova una soluzione con Guardiola o con Conte (GB Olivero) - VitojVi : RT @jason05_: SKY: La Juve resterà con Allegri solo se non trova una soluzione con Guardiola o con Conte (GB Olivero) -