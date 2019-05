Il figlio di 18 mesi e suo marito scompaiono nel nulla | dopo 21 anni succede qualcosa

baritalianews

(Di sabato 11 maggio 2019) Maria Mancia viveva in California con ilValentin Hernandez e ilSteve di 18. Un giorno, di rientro a casa, ha avuto una sorpresa terribile: aprendo la porta ha notato che c’era uno strano silenzio, sapeva che c’erache non andava. La donna è subito corsa in giro per l’abitazione per capire cosa fosse successo. È così che si è resa conto che mancava una cosa molto importante. IlSteve era scomparso. E non solo lui… ilera andato via senza neanche lasciare un biglietto, aveva persino trovato il tempo di togliere le foto del bambino dalla casa, persino le immagini dell’ecografia… La donna era sotto shock, la verità era che Valentin aveva rapito il suo unico. Maria ha immediatamente contattato la polizia ma, senza alcuna foto del bambino, non era semplice per nessuno poterlo identificare. La storia accadeva nel 1995 e la donna, ...

Maur1z1oTw1tter : RT @SaraSenzacca: Alla domanda dal web: xche suo figlio di 6 mesi non è ancora vaccinato, mentre ai nostri impone la vaccinazione a 60 gior… - V3lv3tBlu : RT @SaraSenzacca: Alla domanda dal web: xche suo figlio di 6 mesi non è ancora vaccinato, mentre ai nostri impone la vaccinazione a 60 gior… - morena_m75 : RT @SaraSenzacca: Alla domanda dal web: xche suo figlio di 6 mesi non è ancora vaccinato, mentre ai nostri impone la vaccinazione a 60 gior… -