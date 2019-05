Il Crotone si gode la salvezza | il sindaco Pugliese | “Dimostrati valore e attaccamento”

calcioweb.eu

(Di sabato 11 maggio 2019) Nonostante obiettivi diversi ad inizio anno e la paura retrocessione ad un certo punto della stagione, ilha ottenuto la, seppur all’ultima giornata. Decisivo il 3-0 all’Ascoli di questo pomeriggio. Soddisfazione per ildella città calabrese, Ugo, che si affida ad una nota per congratularsi con la compagine rossoblu. Serie B, tutti i verdetti al termine della regular season: Venezia e Salernitana ai playout “Adesso – si legge – possiamo tirare un sospiro di sollievo e salutare con gioia la permanenza in serie B dei nostri rossoblu. E’ stato un anno difficile e travagliato, nato con diversi auspici. Tuttavia, ancora una volta, quando la situazione sembrava compromessa, gli atleti di mister Stroppa e del presidente Gianni Vrenna hanno dimostrato il loroed il loro attaccamento ai colori sociali ed alla ...