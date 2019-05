Di Maio sospetta che il Decreto sicurezza bis di Salvini sia "un'arma di distrazione di massa" : Lo schema di decreto legge presentato ieri da Matteo Salvini dà nuova linfa alle polemiche interne al governo e suona il gong di un nuovo match tra il ministro dell'Interno e l'alleato, Luigi Di Maio. Nello schema del 'decreto sicurezza bis', è previsto, tra le altre cose, che la "competenza a limitare o vietare il transito e la sosta nel mare territoriale" passi al Viminale. Quindi, allo stesso Salvini. Ma c'è di più: sono previste multe per ...

Zingaretti : "Il Decreto sicurezza bis è l'ultima pagliacciata Lega-M5s" : Il decreto sicurezza bis è "l'ultima pagliacciata di una lite fra 5 Stelle e Lega, per farsi i dispetti". Questa l'opinione di Nicola Zingaretti sul nuovo decreto sicurezza che Matteo Salvini vorrebbe far approvare in Consiglio dei Ministri. Secondo il segretario del Pd quello di Salvini è un imbroglio ai danni degli italiani: "sicurezza è combattere la mafia non far pagare le multe alle ong, c'è un imbroglio nei nomi. Assumano più personale ...

Decreto sicurezza bis - i punti che dividono il governo : dalle Ong punite a Toninelli limitato : Tensioni interne alla maggioranza non solo sugli articoli che riguardano l'immigrazione: nel mirino anche le sanzioni contro chi aggredisce le forze dell'ordine durante le manifestazioni

Migranti - Di Maio attacca Salvini : «Nel Decreto sicurezza nulla sui rimpatri» : Non si placa il battibecco nel governo sulla questione Migranti. «È solo una bozza ma sono molto deluso dal decreto sicurezza, perché non dice nulla sui rimpatri», ha...

Salvini annuncia il Decreto sicurezza bis : multe per chi soccorre i migranti in mare : Sta per arrivare il Decreto Sicurezza bis. Ad annunciarlo, orgoglioso, proprio nel giorno in cui si è riaccesa la polemica sui migranti, è il vicepremier Matteo Salvini. Il provvedimento, composto da 12 articoli, rappresenta non solo l'ultimo affondo contro le Ong del Mediterraneo, ma è anche una vera incursione del Viminale nelle competenze attribuite al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. ...Continua a leggere

Decreto sicurezza bis - Salvini : “Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Già inoltrato ai ministeri” : “Il Decreto sicurezza bis? Per me può andare in cdm anche settimana prossima. Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono pronto”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, che a Milano ha incontrato gli elettori al mercato di viale Papinino dove ha anche firmato per la castrazione chimica L'articolo Decreto sicurezza bis, Salvini: “Per me ...

Decreto sicurezza : Salvini - "per me in Cdm anche in settimana" : Il Decreto sicurezza bis potrebbe arrivare in Consiglio dei Ministri "per me anche la settimana prossima". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, rispondendo alle domande dei cronisti oggi a margine del suo tour elettorale che ha fatto tappa al mercato di viale Papiniano a Milano. "Lo abbiamo già inoltrato a tutti gli altri ministeri. Quando gli altri ministeri rapidamente mi daranno le loro riflessioni, io sono ...

Di Maio : "Decreto sicurezza? Non vorrei servisse a coprire il caso Siri" : "Non vorrei che il decreto sicurezza fosse l'ennesima iniziativa per coprire il caso Siri e per coprire quello che è successo sulla corruzione in queste tre settimane, perché all'interno non vedo grandissime novità sui rimpatri, che sono oggi il tema centrale per l'immigrazione". Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio, arrivando ad un'iniziativa organizzata dal Forum delle associazioni familiari all'hotel Ergife di Roma. "Io ...

Decreto sicurezza bis - Di Maio : “Sono deluso - non c’è nulla sui rimpatri. Iniziativa per coprire caso Siri” : “Decreto Sicurezza bis? Sono deluso, non c’è nulla sui rimpatri”. A rivendicarlo il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, dopo che già in casa pentastellata era filtrata una certa irritazione sul provvedimento rilanciato da Matteo Salvini. Sul fenomeno migrazione e sui rimpatri in particolare “Se voteremo il Decreto? Ancora abbiamo letto solo la bozza, ma ripeto non c’è nulla ...