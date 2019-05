Amici 2019 | settima puntata del Serale in diretta | la scelta dei semifinalisti

davidemaggio

(Di sabato 11 maggio 2019) Maria De Filippi -arriva alladele qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del sabato sera, per seguire e aggiornare inminuto per minuto tutto ciò che accade in studio.: anticipazionidelDalle 21.10 circa, insu Canale 5, Maria De Filippi conduce ladi18, la prima che vedrà gli allievi in gara sfidarsi non più suddivisi in squadre ma tutti contro tutti. Prima, però, il ballottaggio rimasto in sospeso sabato scorso, che decreterà l’eliminato tra il cantautore Mameli e il ballerino Umberto Gaudino. Lastabilirà i, attraverso sfide dirette giudicate dalla giuria – composta questa sera da Emma Marrone, Gerry Scotti e Mara Venier – e dai sei professori. Presenti in studio anche Luciano ...

