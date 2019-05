Adesso basta! Tunisino colpisce con un pugno il medico al proto soccorso

Tutto bene, se non fosse che nell’attesa di ricevere il referto, probabilmente contrariato dall’attesa e, probabilmente, ignaro del fatto che i medici non dovevano seguire soltanto il suo caso, ha cominciato a dare di matto, seminando il panico nel pronto soccorso. Dopo aver insultato il personale sanitario, si è scagliato con calci e testate contro la porta interna dell’ambulatorio e, per finire, ha colpito con un pugno il medico di turno.

A quel punto, allertati da alcuni presenti, sono accorsi i militari che lo hanno bloccato, arrestato e portato in cella di sicurezza. Stamattina, è comparso davanti al giudice monocratico del tribunale di Imperia, per lui: una condanna a 6 mesi di reclusione con la sospensione della pena. Sono sempre più frequenti le aggressioni da parte di stranieri a medici o infermieri. Diversi i casi avvenuti in provincia di Imperia dall'inizio dell'anno.

