Software CAD | come disegnare circuiti PCB

Il Boeing 737 Max cadde per un errore del Software. 'Piloti lottarono con il sistema anti-stallo' : L'etiopia ha rilasciato oggi il rapporto preliminare delle indagini sul disastro. Da quanto emerge, i piloti hanno 'ripetutamente' eseguito le procedure raccomandate da Boeing per disattivare il ...

Il Boeing 737 della Ethiopian cadde 'per un difetto di Software non per un errore umano' : Tewolde Gebremariam, l'amministratore delegato della compagnia di bandiera etiope, la più grande d'Africa e una delle più sicure al mondo, si è detto 'molto orgoglioso delle prestazioni e dell'alto ...

Aereo caduto in Etiopia - Boeing : “Entro 10 giorni aggiorneremo il Software dei 737 max” : Nel giro di 10 giorni Boeing intende aggiornare il software del suo 737 Max 8, il modello di jet di cui un esemplare è caduto domenica in Etiopia provocando la morte di 157 persone. A scriverlo è l'Agence France Presse, citando fonti vicine all'azienda. Intanto le scatole nere del velivolo sono state portate in Francia per essere analizzate.Continua a leggere

Aereo caduto - Boeing ancora giù in Borsa. La società aggiorna il Software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba, un incidente che ha alimentato i timori sulla sicurezza del 737 Max 8. A Wall strett i ...

Aereo caduto - Boeing annuncia aggiornamento Software del 737 Max 8 | : La società assicura entro alcune settimane l'aggiornamento delle componenti del sistema elettronico che potrebbe essere alla base dell'incidente avvenuto in Etiopia. Italia, Gran Bretagna, Francia, ...

Aereo caduto - Boeing ancora in calo in Borsa. La società aggiorna il Software dei 737 Max : Boeing ancora in calo a Wall Street, dopo il disastro dell'Aereo Ethiopian Airlines precipitato ad Addis Abeba. Dopo il meno 5% di lunedì, oggi i titoli hanno aperto le contrattazioni a Wall Street ...

