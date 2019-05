Scudetto Juventus | chiesto lo spostamento di Juve-Atalanta | ecco perchè

Scudetto 2006 - per il Collegio di garanzia il ricorso della Juventus è inammissibile : Lo Scudetto del 2006 resta all’Inter. Il Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus sul titolo assegnato nella stagione in cui scoppiò lo scandalo Calciopoli e in cui la parte alta della classifica fu riscritta dalle penalizzazioni per i bianconeri e il Milan. La società di Torino aveva presentato ricorso contro la Federcalcio, la stessa Inter e il Coni per ...

Il CONI ha respinto l’ultimo ricorso della Juventus contro l’assegnazione dello Scudetto 2005/06 all’Inter : Il Collegio di Garanzia del CONI presieduto dall’ex ministro Franco Frattini ha respinto l’ultimo ricorso presentato dalla Juventus contro l’assegnazione dello Scudetto 2005/06 all’Inter, giudicandolo inammissibile. Il ricorso era stato presentato lo scorso gennaio al Collegio di Garanzia del CONI, l’ultimo

Juventus - respinto il ricorso per lo Scudetto di Calciopoli : per il Collegio è 'inammissibile' : Niente da fare per la Juventus e lo Scudetto del 2006. Il Collegio di garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile il ricorso del club bianconero contro l'assegnazione d'ufficio all'Inter dello Scudetto 2005/2006, proprio quello controverso riassegnato dopo le vicende di ...

Juventus - lo Scudetto 2006 resta all'Inter : "ricorso inammissibile" : Lo Scudetto 2005-2006 è dell’Inter. Lo ha stabilito in maniera definitiva il Collegio di garanzia dello Sport del Coni, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus. La società bianconera puntava a riaprire il caso e ridiscutere il titolo assegnato all’Inter dall’allora commissario straordinario della FIGC, Guido Rossi, dopo che la stessa Juve e il Milan furono condannate per Calciopoli. E invece la marcia della Vecchia ...

Ufficiale – Scudetto 2006 - il Coni respinge il ricorso della Juventus : “È inammissibile” : Ancora una brutta figura per la Juventus, all’inseguimento di un titolo che d’ufficio le è stato privato dopo Calciopoli. Attraverso una nota sul proprio sito Ufficiale il Coni ha dato comunicazione circa l’inammissibilità del ricorso presentato dalla società bianconera contro l’assegnazione dello Scudetto 2005/2006 all’Inter da parte dell’allora commissario straordinario della FIGC Guido Rossi. Ecco di ...

Juventus - respinto il ricorso per lo Scudetto di Calciopoli : per il Collegio è "inammissibile" : Niente da fare per la Juventus e lo Scudetto del 2006. Il Collegio di garanzia dello sport ha dichiarato inammissibile il ricorso del club bianconero contro l'assegnazione d'ufficio all'Inter dello Scudetto 2005/2006, proprio quello controverso riassegnato dopo le vicende di Calciopoli. La decisione

Juventus - Collegio Garanzia dello Sport : inammissibile ricorso su Scudetto 2005/2006 : ROMA - Il Collegio di Garanzia dello Sport ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla Juventus contro l'Inter, la Figc e il Coni sull'assegnazione dello scudetto del campionato 2005/2006 assegnato alla società nerazzurra a ...

Scudetto 2006 - il Collegio di garanzia del Coni ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus : Il Collegio di garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus sullo Scudetto 2005/2006 assegnato dopo Calciopoli all'Inter dall'allora ...

Lo Scudetto 2006 resta all’Inter! La decisione del Collegio di garanzia : ricorso della Juventus ‘inammissibile’ : Il Collegio di garanzia ha dichiarato ‘inammisibile’ il ricorso della Juventus in merito alla riassegnazione dello Scudetto 2005-2006: il titolo di ‘Campione d’Italia’ resta all’Inter La nuova puntata riguardante la decisione sulle sorti dello Scudetto 2005-2006 è giunta al termine. Dopo un pomeriggio di ‘passione’, è arrivata la decisione del Collegio di garanzia che ha dichiarato ...

Scudetto 2006 - il Collegio di Garanzia del Coni dichiara inamissibile il ricorso della Juventus : Il Collegio di Garanzia del Coni, presieduto da Franco Frattini, ha dichiarato inammissibile il ricorso della Juventus sullo Scudetto 2005/2006 assegnato dopo Calciopoli all’Inter dall’allora commissario straordinario della Figc, Guido Rossi. “Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito della sessione di udienze a Sezioni Unite, tenutasi in data odierna e presieduta da Franco Frattini, ha […] L'articolo Scudetto 2006, ...

Legale Juventus : “Vogliamo una decisione sullo Scudetto del 2006” : Luigi Chiappero, avvocato che rappresenta la Juventus durante l’udienza davanti alle Sezioni Unite del Collegio di Garanzia dello Sport, attende risposte sullo scudetto 2006: “Vogliamo una decisione che dica due cose: o una o l’altra. Che ci dica che i comportamenti di quella società non sono eticamente contrari ai principi ispiratori del codice di comportamento della Figc e noi ne prenderemo atto e trarremo le nostre ...

Juventus - Cuadrado : 'L'ottavo Scudetto consecutivo resterà per sempre nella storia' : Uno dei protagonisti della Juventus delle passate stagioni è stato indubbiamente Juan Cuadrado, il quale era utilizzato da Massimiliano Allegri come 'jolly' per spezzare le partite, quando queste erano in una fase di stallo. L'annata che sta per concludersi è stata però molto difficile per il colombiano, perché ha dovuto fare i conti con un intervento al ginocchio che l'ha tenuto fuori dai giochi fino a qualche tempo fa, ma ora il giocatore è ...

Juventus - Cuadrado : 'Questo Scudetto resterà nella storia. Champions? Non è fallimento' : Utilizzato da titolare da Allegri nelle ultime uscite, l'esterno colombiano, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Sky Sport , è tornato a parlare del momento complicato vissuto: "Nel calcio ...

Juventus - Cuadrado respinge le critiche : “nessun fallimento - l’ottavo Scudetto resterà nella storia” : L’esterno bianconero ha sottolineato come la stagione non sia affatto fallimentare, considerando l’ottavo scudetto consecutivo conquistato L’ottavo scudetto consecutivo e la Supercoppa Italiana vinta contro il Milan rendono la stagione della Juventus alquanto positiva, indipendentemente dall’eliminazione in Champions e Coppa Italia. Fabio Ferrari/LaPresse E’ il pensiero di Juan Cuadrado, esterno bianconero ...