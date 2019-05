Mare | Clima e Suolo | ISPRA e SNPA con il MATTM al Villaggio per l’educazione ambientale

Adelfia - Maresciallo in servizio sperona il collega : clima inquietante nella Polizia Locale : La domanda che si pongono in molti è ralativa alle evidenti conseguenze del gesto: chi paga i danni? L'episodio di cronaca, tuttavia, sembra essere solo la punta di un iceberg che adesso rischia di ...

Regno Unito - svolta green : primo Paese al mondo a proclaMare emergenza climatica : Il Regno Unito proclama l’emergenza climatica, accelerando il cammino verso la propria svolta green: è, infatti, il primo Paese al mondo a farlo. La Camera dei Comuni britannica ha approvato la mozione presentata nei giorni scorsi in aula dal leader del Labour, Jeremy Corbyn e invocata dai movimenti ecologisti in una serie di manifestazioni di piazza. La sfida laburista al governo Tory si traduce in diversi obiettivi concreti: il raggiungimento ...

Ecofuturo - dal 13 aprile la trasmissione che parla di ecotecnologie per ferMare riscaldamento del clima e vivere meglio : Chi dice che per il Pianeta e per gli umani riconvertire l’economia lineare dello spreco all’economia circolare è un solo un costo, afferma una cosa inesatta e fa proprio il punto di vista dei petrolieri, dei cementificatori, dei produttori di usa e getta e di molti altri che hanno prosperato nell’economia dell’eccesso e dello sfruttamento. Noi di Ecofuturo vi dimostreremo -nelle otto puntate- che per tutti gli altri, ovvero per il 99% ...

Idea : per ferMare i cambiamenti climatici vietiamo tutte le trasferte di calcio : Prendiamo atto che i cambiamenti climatici sono colpa dell’uomo (anche se le trombe d’aria in campagna ci sono sempre state, è che prima non c’erano in mezzo cinquanta capannoni da scoperchiare). Abbiamo scoperto che la causa del global warming è lo sport. Dispiace dirlo, anzi: al 75 per cento è cau

Friday4climate : una Marea umana in piazza a Torino : LaPresse, Migliaia di giovani hanno riempito piazza Palazzo di Città a Torino per Friday4climate, il primo sciopero globale per il clima. Le immagini dall'alto mostrano una marea umana. Manifestazioni ...

Climate Strike - lo sciopero globale nel segno di Greta : in migliaia per ferMare la crisi climatica : L'Italia è la seconda nazione al mondo per eventi - dopo la Germania - con almeno un centinaio di città che daranno vita ad iniziative per i Fridays For Future, i venerdì di protesta mirati a ...