Inter | Dzeko | Danilo e Pellegrini le prime pedine per Conte

Non solo Inter : anche il Lipsia su Dzeko - : Non solo Inter o Premier League nel futuro di Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco, pressoché certo di dire addio alla Roma nel corso dell'estate, potrebbe infatti anche finire in un terzo campionato, ...

Inter - è Lukaku la prima scelta di... Conte. Dzeko l'alternativa : ROMA - Tra gli argomenti più caldi del mercato estivo nerazzurro ci sarà la sostituzione di Mauro Icardi , un 'tema' molto delicato che magari sarà già al centro del prossimo incontro tra Steven Zhang ...

Calciomercato - il PSG bussa alla porta di Icardi : Inter pronta a sostituirlo con Dzeko : Il Calciomercato è già iniziato, l’Inter si appresta a vivere un’estate ricca di cambiamenti sopratutto nel pacchetto d’attacco L’Inter è impegnato in un finale di stagione ricco di pathos. La corsa alla Champions League vede i nerazzurri in vantaggio al momento sulle altre pretendenti, ma guai ad abbassare la guardia in queste ultime gare, la concorrenza è agguerrita. Mentre Spalletti e soci si stanno dannando per ...

Inter - Conte preferisce Lukaku a Dzeko : L'Inter lavora al dopo Icardi . Secondo il Corriere dello Sport , Conte , possibile nuovo allenatore al posto di Spalletti , preferisce Lukaku al romanista Dzeko . Possibile scambio tra l'attaccante argentino e il nazionale belga del Manchester United.

Inter-Roma diretta live - le formazioni ufficiali : Dzeko-El Shaarawy per gli ospiti - c’è Lautaro : Inter-Roma diretta live – Continua il programma valido per la 33^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha regalato spettacolo ed emozioni. Nel posticipo serale in campo Inter e Roma, partita fondamentale per la classifica di entrambe, si tratta di uno scontro per la qualificazione in Champions League con gli ospiti che possono effettuare uno scatto importante. Le formazioni ed il live delle 20.30. Inter-Roma diretta ...

Inter-Roma - dalle 20.30 La Diretta Ranieri schiera Zonzi ed esclude Zaniolo - El Shaarawy e Under in attacco con Dzeko : E' in programma a San Siro la partita delle ore 20.30 tra Inter e Roma, 33esima giornata di Serie A; i nerazzurri, che nello scorso turno di campionato hanno espugnato il campo del Frosinone col ...

Inter - Suning avrebbe deciso : in attacco si potrebbe puntare su Dzeko : L'Inter sarà sicuramente tra le grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. I nerazzurri non saranno più limitati dai paletti del fair play finanziario e, dunque, avranno maggiori margini di manovra per rinforzare la rosa. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha confermato come si cercherà di puntare sul giusto mix tra calciatori esperti ed abituati a vincere e i migliori giovani emergenti del calcio mondiale. Suning in ...

Inter-Roma - formazioni e diretta tv. Wanda : "Icardi resta". Dzeko - addio nerazzurri : Allenatore: Ranieri Arbitro : Guida di Torre Annunziata Tv: Sky SPort 201, 202, 251 Segui la diretta dalle 20.30 Il punto su Inter e Roma di Mattia Todisco Serve un passo in avanti in più. Uno scatto ...

Inter - si tratterebbe per Dzeko : il centravanti avrebbe parlato con Nainggolan e Perisic : L'Inter sta già lavorando sul mercato in vista della prossima stagione. La società nerazzurra negli ultimi anni ha dimostrato di saper pianificare con grande anticipo le proprie mosse. Anche la scorsa estate il club meneghino a inizio luglio aveva praticamente chiuso le operazioni in entrata, ufficializzando ad agosto Sime Vrsaljko e Keita Balde, arrivati in prestito con diritto di riscatto. L'unica trattativa che si è protratta fino all'ultimo ...

Inter-Roma - asse di calciomercato caldissimo : non solo il caso Dzeko : Inter e Roma fanno affari, un momento della stagione nel quale le trattative stanno per spiccare il volo: tutti i dettagli ed i nomi in ballo Inter e Roma stanno dimostrando d’avere un buon filo diretto in chiave calciomercato già da un paio di stagioni. Nell’ultima estate Nainggolan è passato in nerazzurro, facendo sì che Zaniolo compisse il percorso inverso facendo le fortune della squadra giallorossa. Adesso potrebbero ...

Dzeko rifiuta il West Ham - Inter alla finestra : Con la qualificazione alla prossima Champions League oramai in tasca, è già tempo di calciomercato per l'Inter. E questo a prescindere dalla conferma di Luciano Spalletti o dall'arrivo di Antonio Conte. Un nome che mette d'accordo entrambi è sicuramente quello di Edin Dzeko, indiziato principale per raccogliere l'eredità di Mauro Icardi. Sempre ammesso che l'argentino se ne vada. L'attaccante bosniaco avrà pure esperienza a grandi livelli, ma i ...

Dzeko-Inter : c'è il no al West Ham. Ora la sfida Champions - poi la trattativa : Prima lo marco, poi lo compro. Edin Dzeko è l'uomo da cui i difensori dell'Inter dovranno guardarsi sabato a San Siro, per blindare la qualificazione Champions. Ma è anche l'obiettivo numero uno del ...

Roma - Dzeko tra Inter e West Ham : Edin Dzeko , attaccante della Roma , spera in una chiamata dell' Inter . Questo è quanto riporta il Corriere dello Sport , che aggiunge che il bosniaco non avrebbe intenzione di trasferirsi al West Ham , altro club Interessato a lui.

Inter - tre i papabili rinforzi del calciomercato estivo : Bergwijn - Rakitic e Dzeko : Le fondamenta dell'Inter 2019/2020 partono dal piazzamento nella Serie A attuale: senza un posto tra i primi quattro la rosa non potrebbe essere rinforzata e, probabilmente, perderebbe anche i pezzi pregiati. Con la classifica odierna i nerazzuri non rischiano molto ma, alla luce dell'altalenanza che contraddistingue la squadra negli ultimi anni, c'è da stare molto attenti a non far recuperare terreno alle inseguitrici. Marotta e Ausilio hanno ...