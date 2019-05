Giro d’Italia 2019 | il percorso e le 21 tappe Tutte le salite | cronometro ed arrivi in

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ci siamo, domani inizierà ild’Italia. La 102ma edizione della Corsa Rosa offrirà tre settimane di puro spettacolo con i corridori che si sfideranno attraverso 21. Saranno 3.578,8 i chilometri da percorrere sulle strade del Bel Paese per raggiungere l’arrivo finale a Verona, in cui scopriremo chi avrà l’onore di alzare il Trofeo Senza Fine. Tanti i campioni presenti al via, con Vincenzo Nibali, l’olandese Tom Dumoulin, il britannico Simon Yates e lo sloveno Primoz Roglic che saranno i principali favoriti per la conquista della maglia rosa e si sfideranno sumitiche come Gavia e Mortirolo, ma anche in tre impegnative prove contro il tempo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio ile le 21deld’Italia, conle, lee gliin volata che caratterizzeranno la Corsa Rosa.Prima tappa: ...

