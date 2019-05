Giancarlo Magalli rinviato a giudizio per diffamazione ai danni di Adriana Volpe

tvzap.kataweb

(Di venerdì 10 maggio 2019)è statodal tribunale di Milano pernei confronti della collega. A dare la notizia è il sito Dagospia che, ricordando come nel mirino ci sia un’intervista rilasciata dal conduttore al settimanale Chi – spiega che l’inizio del processo è fissato per il 15 luglio avanti alla quinta sezione del tribunale di Milano. LEGGI: Non è l’Arena,ancora contro: ‘Non parlo con le bestie’ poi si scusain tribunale Sembra non avere fine la querelle tra i due volti del piccolo schermo, che si è svolta a più riprese sia in tv (con battute al vetriolo scambiate soprattutto a I fatti vostri) che sui social, dove recentementeha chiarito che il magistrato avrebbe disposto l’archiviazione per la richiesta di rinvio a ...

CronacaSocial : ?? #GiancarloMagalli ?? Il conduttore rinviato a giudizio per diffamazione. La data della prima udienza ??… - AvvMennillo : Magalli e Adriana Volpe, lo scontro è finito in tribunale Ecco perché hanno litigato - TweetNotizie : Magalli e Adriana Volpe, lo scontro è finito in tribunale Ecco perché hanno litigato -