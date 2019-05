Formula 1 – Addio baffi | Vettel torna al suo vecchio look per… scaramanzia? GALLERY

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) Sebastianrasato al Gp di Spagna: il tedesco della Ferrarial suo… per? Dopo un inizio di stagione non proprio come nelle aspettative, Sebastiane la Ferrari sono arrivati in Spagna con una motivazione speciale per far bene. Proprio nella pista dove tutto è iniziato e dove il team di Maranello ha lasciato tutti a bocca aperta per le ottime prestazioni, nei test di Barcellona, la Ferrari ha deciso di portare delle importanti novità per le sue monoposto per tentare di porre fine al dominio Mercedes. “Dobbiamo solo mettere insieme tutti i dettagli“, ha affermatoin conferenza stampa e sembra proprio che il tedesco della Ferrari sia partito da un dettaglio tanto chiacchierato in questo inizio di stagione, la sua barba e i suoi. Forse, per, ha preferitore al suo, ...

CorSport : La #F1 ricorda Ayrton #Senna: 25 anni fa il tragico addio ?? - _Narnia_ : Formula 1: Mercedes e Renault vicine all'addio? - simonegraziosi2 : Ho cominciato ad amare la formula 1 grazie a te. Addio indimenticato campione. I tuoi sorpassi le tue spegiudicatez… -