F1 Spagna | Leclerc | Non molto contento | ma niente panico

Charles Leclerc F1 - GP Spagna 2019 : “Non siamo male sul passo - niente panico : lavoriamo sul potenziale” : Giornata molto difficile per la Ferrari che ha faticato a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019, le Rosse hanno faticato a ingranare sul circuito del Montmelò e hanno pagato dazio contro le Mercedes che al momento sembrano inarrivabili. Le Rosse riusciranno a risalire la china in occasione delle qualifiche e della gara? Charles Leclerc ha concluso a tre decimi di distacco da Valtteri Bottas e al termine della FP2 ha piazzato un ...

F1 Gp Spagna 2019 - Bottas domina le libere. Leclerc terzo. Risultati e tempi : ... quattro vittorie, anzi doppiette - un record - per la Mercedes campione del mondo. Vettel però resta fiducioso anche in virtù delle diverse novità con cui la Ferrari si presenterà in pista. "Ci ...

F1 - Classifica FP2 GP Spagna 2019 : monologo Mercedes - 3° Leclerc a 3 decimi da Bottas. La Ferrari studia le novità tecniche : Se nei fine settimana precedenti la Mercedes aveva scelto di nascondersi nel corso del venerdì, oggi la scuderia di Brackley ha voluto mandare un messaggio ai rivali, chiudendo al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. La Ferrari, come ampiamente anticipato, ha deciso di portare un nutrito pacchetto di aggiornamenti in Catalogna (nuovo motore endotermico e ala anteriore) per cui la ...

F1 - GP Spagna 2019 : la classifica combinata dei tempi delle prove libere. Bottas e Hamilton al comando - quindi Leclerc e Vettel : Si è conclusa la prima giornata dedicata alle prove libere del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. I tempi più veloci sono stati realizzati nella FP2 con le squadre che hanno iniziato a forzare. Mercedes eccellenti con le gomme più dure e medie, e solide anche con le soft. Valtteri Bottas è il più veloce in entrambe le sessioni con Lewis Hamilton ad un soffio. Ferrari all’inseguimento, con Charles Leclerc a tre decimi, e pochi ...

F1 - Gp Spagna : prime libere - Bottas davanti a Vettel e Leclerc : Quarto l'altro pilota della Mercedes, il campione del mondo Lewis Hamilton, +0.624,. BENE LE HAAS, 14° GIOVINAZZI - Alle sue spalle Romain Grosjean, Haas, +0.992,, Carlos Sainz, +1.204, Mclaren,, ...

F1 Gp Spagna - libere a Bottas. Poi Vettel e Leclerc : ... che nonostante l'aggiornamento al nuovo motore non sono riuscite a stargli davanti: secondo tempo per Sebastian Vettel, +0.115,, terzo per Charles Leclerc, +0.221,, poi il campione del mondo Lewis ...

VIDEO Lewis Hamilton - GP Spagna 2019 : “La lotta per il titolo è aperta - anche Charles Leclerc è in lizza” : Lewis Hamilton si mostra sicuro di sé e molto concentrato alla vigilia del quinto weekend del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il cinque volte iridato, secondo nella graduatoria generale ad un punto dal compagno di team Valtteri Bottas, è pronto a raccogliere la sfida, ritenendo che la differenza tra la Mercedes e la Ferrari, contrariamente a quello che hanno detto i risultati delle prime quattro gare, sia minima. Un equilibro che fa credere al ...

VIDEO Charles Leclerc - GP Spagna 2019 : “Siamo qui per vincere - la macchina è veloce e dobbiamo sfruttarla meglio” : Il monegasco Charles Leclerc sarà tra gli osservati speciali del prossimo GP di Spagna 2019, quinta prova del Mondiale di F1. Sul tracciato iberico l’alfiere della Ferrari, dopo l’errore in qualifica di gara che ha condizionato la sua corsa a Baku (quinto posto), ha voglia di esprimersi al 100% e punta al bersaglio grosso. vincere per ottenere un risultato che ancora gli manca e per dimostrare di essere già un riferimento per la ...