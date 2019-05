Ex Province | 150 milioni per ripianare i bilanci

quotidianodiragusa

(Di venerdì 10 maggio 2019) Marialucia Lorefice: 150di euro perdelle ex. In arrivo per i Liberi Consorzi comunali

NuovoSud : Ex Province, De Luca: i 150 milioni della Regione non bastano neppure per il 2019 - - OraWeb_TV : Ex Province. Villarosa: “Accordo tra Stato e Regione Siciliana, in arrivo 150 milioni di euro” - - siciliaopinione : Ex Province, De Luca: '150 milioni di euro non bastano neanche per il 2019': -