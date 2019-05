Diabete | ecco l’erba aromatica in grado di prevenire e contrastare la glicemia alta

Gelso bianco : Ecco le proprietà e benefici anti-tumorali che contrasta il Diabete : Sapevi che il Gelso bianco ha delle proprietà anti-tumorali che contrasta il diabete? Il Geloso bianco fa parte di quelle piante impiegate nella medicina tradizionale: il Gelso bianco. Conosciuto già anticamente… L'articolo Gelso bianco: Ecco le proprietà e benefici anti-tumorali che contrasta il diabete proviene da Essere-Informati.it.

Diabete : ecco l’alimento da ridurre per combattere la glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse del terzo millennio: ne soffrono moltissimi italiani che sono obbligati a convivere con delle cure perenni e con tutta una serie di patologie conseguenti e molto pericolose per la salute. Una delle cause primarie è dovuta a un’alimentazione errata, ricca di zuccheri e cibi raffinati, che vanno a sovraccaricare il pancreas. Per tale ragione il primo consiglio per prevenire e curare la ...

Primavera da incubo per l’intestino : ecco una regola preziosa per chi ha il Diabete - soffre di colesterolo alto o colite infiammatoria : “Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento delle temperature, crescono le micro-infiammazioni dell’intestino. Inoltre si mangia più spesso fuori e aumenta il rischio di piccole tossinfezioni alimentari. Insomma, una combinazione di fattori rende la Primavera una stagione difficile per il nostro ‘secondo cervello’, il cui stato di salute rischia di incidere anche sul tono dell’umore“: lo ha ...

Combattono Diabete - colesterolo e ipertensione : ecco le mille proprietà dei lupini (e le ricette giuste) : “I lupini, legumi spesso sottovalutati e poco consumati, sono in realtà degli alimenti preziosi per la nostra salute, fondamentali in particolare per combattere il colesterolo, il diabete e l’ipertensione”, spiega il dott. Vincenzo Liguori, biologo e nutrizionista, attraverso la propria pagina Facebook. “Si tratta di un alimento ad alto contenuto proteico, finito spesso sotto la lente della ricerca scientifica proprio in quanto ...

Diabete - la cura contro la glicemia alta passa dalle cellule staminali : ecco come produrranno insulina : Una nuova interessante cura contro il Diabete e la glicemia alta passa attraverso le cellule staminali, in particolare attraverso quelle del duodeno ‘lavorate’ in laboratorio per arrivare a trasformarle in cellule che producono insulina. E’ uno dei contributi “più originali” tra quelli presentati nel corso del Congresso nazionale delle malattie digestive che si chiude oggi a Roma. “Le cellule staminali dal ...

Diabete e colesterolo - contrastarli con la frutta secca : ecco quale preferire per combattere la glicemia alta e non solo : La frutta secca è un elemento che è fondamentale assumere per una corretta alimentazione. Nonostante si tratti di alimenti calorici, possiedono in sé nutrimenti molto importanti per la salute dell’organismo. Nocciole, noci, mandorle permettono infatti di fare il pieno di proteine, grassi insaturi, vitamine e calcio. Sono inoltre fondamentali per contrastare il colesterolo e il tanto temuto Diabete, ossia la glicemia alta. In particolare le ...

Ecco i farmaci “super-eroi” che proteggono il cuore dal Diabete e abbassano la glicemia : Uno dei fattori di rischio più importanti per la salute cardiovascolare è il diabete. Nei soggetti con pre–diabete e in quelli con diabete è dunque fondamentale mantenere un ottimo compenso metabolico, attraverso un corretto stile di vita e la terapia farmacologica. Negli ultimi anni, si sono resi disponibili sul mercato una serie di farmaci che, oltre a ridurre in maniera efficace la glicemia, sembrano avere anche un’azione diretta ...

Alimenti “nutraceutici” - dal Diabete all’ipertensione : ecco quali sono i cibi davvero efficaci per abbassare la glicemia - la pressione alta e il colesterolo cattivo : La diffusione dei prodotti cosiddetti ‘nutraceutici’ ha ormai raggiunto proporzioni molto ampie anche nel nostro Paese e determina costi significativi per gli utilizzatori. D’altra parte, spesso le evidenze a supporto delle indicazioni per cui vengono consigliati o prescritti i nutraceutici non sono sufficientemente solide dal punto di vista scientifico e non sempre appaiono univoche. “È per questo motivo che la SIPREC – spiega il professor ...

Diabete e glicemia alta : ecco come prevenire patologie gravi e capire se ci si trova in fase di preDiabete : Di norma il valore della glicemia non dovrebbe superare i 110 mg/dl. Si arriva ad una diagnosi di Diabete quando il valore raggiunge i 200 mg/dl, rilevato in qualunque momento della giornata o due ore dopo un carico di glucosio. Prima del Diabete, spesso, si verifica una condizione di preDiabete, durante la quale è ancora possibile prevenire l’insorgenza del Diabete vero e proprio. In questo casi i valori superiori a 126 mg/dl sono ...

Evitare il Diabete si può : ecco gli alimenti e i consigli giusti per tenere a bada la glicemia : Contenere i picchi glicemici è fondamentale per prevenire l’insorgenza di diabete mellito, ma non solo. Anche l’obesità e altre patologie legate al sovrappeso possono trarre giovamento dal controllo dell’indice glicemico. Dunque, è bene sapere che ci sono degli alimenti in grado di abbassare i livelli di glicemia nel sangue. Di norma il valore della glicemia non dovrebbe superare i 110 mg/dl. La diagnosi di diabete scatta ...

Ecco la cattiva abitudine che favorisce l’insorgere di Diabete - Alzheimer e problemi al cuore : Trascurare la salute del cavo orale influisce negativamente sulla condizione psicofisica, portando alla manifestazione di patologie infettive quali lesioni aftose, herpes e disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare. Un quadro clinico preoccupante evidenziato da una ricerca americana della Nutrition and National Examination e pubblicata su Daily Mail secondo cui il 40% della popolazione ha sofferto almeno una volta di tali problematiche ...

Diabete : ecco il fattore che aumenta il rischio di glicemia alta : Il Diabete di tipo 2 è spesso una conseguenza di uno stile di vita poco sano, caratterizzato da scorretta alimentazione e vita sedentaria. Tuttavia esiste un fattore di rischio poco noto che può influenzare l’insorgere della malattia: si tratta dello stress da lavoro, un’abitudine ormai comune, in particolare se si tratta di lavori mentalmente estenuanti, come ad esempio quello dell’insegnante. Lo rivela uno studio francese ...

Diabete e attività fisica : per tenere a bada la glicemia basta poco movimento tutti i giorni - ecco i consigli degli esperti : I medici e diabetologi riuniti al congresso ‘Panorama Diabete‘ promosso dalla Società italiana di diabetologia (Sid) hanno voluto fare il punto e chiarire le idee su un teme cruciale come quello del Diabete e dell’attività fisica. Quest’ultima, infatti, è stata descritta come la forma di prevenzione primaria contro 26 patologie croniche non trasmissibili incluso il Diabete. Secondo gli esperti, a differenza di quanto si ...