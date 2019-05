Apre il B&B del Principe Carlo

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) The Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeThe Granary LodgeMentre stava per nascere il piccolo Archie, ild’Inghiterra era in Scozia per gli ultimi preparativi del suo nuovo bed and breakfast extralusso. È il Granary Lodge, cheufficialmente il 15 maggio nella tenuta del Castello di Mey nella contea di Caithness, che la Regina Madre comprò nel 1956 per trascorrere le vacanze estive. IL GRANARY LODGE Il B&B è stato ricavato da un ex granaio e da un cottage adiacente, a un soffio dal castello che ora si può visitare insieme al giardino; Ci sono dieci camere, di cui due suite, arredate in stile vittoriano con pareti color pastello, tappezzerie pendant con fiori, bagni enormi con vista sul parco e sul mare con le Orcadi all’orizzonte, saloni sontuosi dove servono la colazione. Si ...

