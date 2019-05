Annunciata ora e data della conferenza E3 di Devolver Digital

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019)prenderà parte all'E3 2019 con unadedicata a stampa specializzata e appassionati, annuncia il publisher via Twitter.Come possiamo vedere,ha comunicato che l'evento sarà trasmesso in diretta via Twitch lunedì 10 maggio alle 04:00 di mattina (ora nostrana), orario decisamente sfortunato per i fan italiani ed europei, è il caso di dirlo.Sfidare il fuso orario e assistere allapotrebbe comunque valerne la pena se siete fan accaniti al punto giusto. Vale anche la pena di ricordare cheha molta carne al fuoco in termini di uscite videoludiche per quest'anno, per cui le sorprese naturalmente non mancheranno. Non reste che sperare siano abbastanza frequenti da mantenerci svegli.Leggi altro...

