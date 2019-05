5S dichiarano guerra a Salvini sul nuovo decreto Sicurezza

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Angelo Scarano I grillini attaccano ilpiano del Viminale contro le ong e gli sbarchi dei migranti: "Copre i fallimenti". Tensioni con la Lega Alta tensione tra Lega e Movimento Cinque Stelle. Proseguono gli scontri a distanza tra Di Maio ee adesso i pentastellati vanno all'attacco del ministro sul suo terreno: la gestione dell'emergenza immigrazione. Il ministro degli Interni ha varato oggi unpiano che di fatto lancia il dlbis. Una nuova strategia in dieci punti che va a limitare i poteri sul traffico navale da parte del Ministero delle Infrastrutture e inasprisce pene e sanzioni per le ong che dopo i salvataggi portano i migranti nei nostri porti. Le ong per le violazioni delle norme sulla navigazione e per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina rischiano di dover pagare da 3.500 a 5.550 euro per ogni migrante a bordo. ...

