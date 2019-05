Vicenza | 15enne stuprata all' amica | ' mi hai venduto per la cocaina'

Vicenza - i messaggi della 15enne stuprata e drogata : Eri mia amica e mi hai veduta per la coca : Sono stati resi noti i messaggi scambiati dalla 15enne di Vicenza, stuprata e drogata lo scorso ottobre, e Elisa F, una delle indagate, che avrebbe approfittato delle sue debolezze per "venderla in cambio della coca" facendola violentare da due uomini marocchini: "Sapevi che mi facevi male. Stavo morendo dal male. Non eravamo amiche?".

Vicenza - 15enne narcotizzata e abusata : venduta in cambio di cocaina dall'amica : Il giudice Massimo Gerace non ha dubbi. La ragazzina di 15 anni drogata e stuprata nell'ottobre scorso in provincia di Vicenza è stata "venduta", in cambio di droga, da Elisa Faggion, 31 anni, l'amica più grande, quella che lei considerava una sorta di sorella maggiore. La donna è finita agli arresti domiciliari così come Zahir Es Sadouki, 28 anni, e Nadir El Fettach, 27 anni (entrambi marocchini residenti da anni in Veneto). Party a base di ...