Rom | Papa Francesco su Casal Bruciato | questa non è civiltà 

Roma - il Papa si schiera con i nomadi di Casal Bruciato : 'Soffro - questa non è civiltà' : Il Papa si schiera con i rom di Casal Bruciato, Roma, e definisce cittadini di seconda classe coloro che "scartano gli altri". "questa non è civiltà" ha affermato il pontefice che, dopo la sindaca Raggi, si è accodato per dimostrare solidarietà ai rom della periferia Romana ai quali è stata assegnata una casa popolare. Roma, il pontefice a fianco dei rom Il pontefice, a seguito di un incontro con rom e sinti, ha dichiarato: "Oggi ho letto ...

Papa incontra la comunità Rom e sinti : ‘È cittadino di seconda classe chi scarta altri’ : Papa Francesco ha incontrato 500 rom e sinti per un momento di preghiera promosso dalla fondazione Migrantes e dalla Cei. “È vero, ci sono cittadini di seconda classe, ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri”, ha detto il Pontefice. Il suo discorso alla comunità ...

Il Papa 'abbraccia' Rom e sinti : "In Italia organizzazioni maestre di vendetta" : Niente rancore o vendetta ma amore: lo ha affermato Papa Francesco nell'incontro di preghiera con il popolo rom e sinti in Vaticano, riferendosi alla vicenda di Casal Bruciato, dove una famiglia rom, legittima assegnataria di un alloggio popolare, è stata aggredita e minacciata da militanti di estrema destra. In un intervento a braccio il Pontefice ha invitato i presenti a "non far crescere il rancore", perché esso fa ammalare ...

