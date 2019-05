Riaccoglie compagno in casa ma lui la molesta | uomo arrestato

romadailynews

(Di giovedì 9 maggio 2019) Roma – L’intervento degli agenti del commissariato Monteverde di Roma nasce da una segnalazione giunta al 112, che riferiva di una persona che stava colpendo ripetutamente con dei pugni la vetrina di un negozio della zona, rivolgendo delle minacce ad una donna presente all’interno. Sul posto giungeva in breve tempo una pattuglia del commissariato di zona, che bloccava l’esagitato. I poliziotti hanno preso contatti con la vittima, la quale ha riferito di essere stata costretta a chiudersi all’interno per sfuggire alla violenza del suo ex. Dal suo racconto si veniva a conoscenza che l’, uno straniero di 42 anni, era gia’ stato denunciato in passato dalla compagna per ripetuti maltrattamenti e molestie, presumibilmente causati dal continuo abuso di alcolici. I due, pertanto, si erano separati ma recentemente lui era tornato dicendo di essere ...

